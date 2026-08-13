In vitro y ovodonación: cómo una mujer de 62 años fue mamá por primera vez

Una mujer de 62 años se convirtió en mamá por primera vez en San Nicolás luego de atravesar un tratamiento de fertilidad. Mabel logró quedar embarazada mediante fecundación in vitro y ovodonación, y este miércoles dio a luz a David en el Hospital San Felipe, un bebé de 2,750 kilos y que se encuentra en perfectas condiciones.

Mabel había atravesado la menopausia hacía varios años, pero nunca abandonó su deseo de ser madre. Por eso decidió recurrir a un tratamiento de reproducción asistida. Debido a su edad, el procedimiento se realizó con óvulos donados , que fueron fecundados en laboratorio y luego transferidos al útero.

“Como a mi edad no tengo óvulos, todo fue por ovodonación ”, explicó la mujer, quien contó que el procedimiento se desarrolló sin inconvenientes y que quedó embarazada con el primer tratamiento. Durante la gestación, aseguró que se sintió bien y que pudo llevar adelante un embarazo que calificó como “perfecto”.

El caso fue acompañado por la obstetra Romina Ruffini, quien recibió a Mabel cuando tenía 13 semanas de embarazo. La profesional explicó que, si bien se trataba de una gestación de alto riesgo por la edad de la paciente, su estado de salud fue óptimo y no aparecieron complicaciones durante los controles.

Ruffini señaló que el embarazo evolucionó con normalidad y que se decidió programar la cesárea para la semana 37. La médica destacó además la predisposición de Mabel durante todo el seguimiento y el cumplimiento de los controles indicados.

Por su parte, el especialista en medicina reproductiva Matías Colabianchi, quien trató a la mujer, explicó que el abordaje incluyó una terapia regenerativa biológica celular con células madre de la propia paciente. Según detalló, este tipo de procedimiento puede contribuir a mejorar determinadas condiciones relacionadas con la fertilidad.

El médico también señaló que ya había realizado procedimientos similares en mujeres mayores de 50 años. Según su experiencia, mencionada por LA NACION, el año pasado trató a una mujer de 56 años que posteriormente tuvo un hijo.

Mabel fue madre después de la menopausia

El embarazo se produjo varios años después de que Mabel atravesara la menopausia. En estos casos, la reproducción asistida puede permitir un embarazo aun cuando haya finalizado la etapa reproductiva natural, mediante técnicas como la fecundación in vitro y la utilización de óvulos donados.

“Siempre quise ser madre”, contó Mabel después del nacimiento de David. También destacó el acompañamiento médico que recibió y aseguró que su hijo “nació sano y bien”. Tras la cesárea, el bebé pasó algunas horas en neonatología y luego fue informado en buen estado de salud.

El nacimiento en San Nicolás constituye un caso poco frecuente por la edad de la madre y vuelve a poner el foco en las posibilidades que ofrecen actualmente los tratamientos de reproducción asistida. En el caso de Mabel, la combinación de fecundación in vitro, ovodonación y el seguimiento médico permitió concretar un embarazo que llegó a término sin complicaciones.