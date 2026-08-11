El desgarrador posteo de Alejandro Fantino tras la muerte de su mamá: "Gracias por la vida que me diste"

Alejandro Fantino está pasando un duro momento tras el fallecimiento de Chita y compartió un escrito que conmovió a todos.

Alejandro Fantino se encuentra pasando un dolor irreparable tras la muerte de Chita, su mamá. El periodista compartió un sentido y desgarrador posteo en sus redes sociales con el que emocionó a todos sus seguidores.

"Toca agradecerte, mamita.. Agradezco todo lo que has hecho por mí. Tu enorme confianza apoyando y dándome libertad para verme salir tan rápido de nuestra casa buscando mi destino desde chico sin que el miedo o la desesperanza embargara mi alma adolescente", comenzó escribiendo sobre su madre.

Luego, agregó: "Gracias por cuidarme cuando papá se iba a la cosecha. Gracias por haberme ayudado cuando te lo pedí. Gracias por la vida que me diste. Gracias por el amor con el que abrazaste a tus nietos, que son mis hijos y parte de tu sangre".

La triste despedida de Alejandro Fantino a su madre tras el fallecimiento El mensaje que Alejandro Fantino le dedicó a su mamá tras la muerte. Instagram: @fantinofantino. "Se va una mamá al cielo.... pero queda "la mamá" esa que va a seguir cuidándonos espiritualmente siempre. Te vamos a extrañar... pero ya sos parte del espíritu de la Virgen María, que es la mamá de todos", escribió. El texto fue acompañado de diferentes imágenes de los momentos que compartió con su mamá a lo largo de la vida.