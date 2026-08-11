Sabrina Rojas rompió el silencio tras anunciar su separación y contó toda la verdad

Sabrina Rojas decidió hablar con los medios de comunicación luego de que anunció el fin de la relación con José Pepe Chatruc.

Sabrina Rojas sorprendió el lunes al informar mediante un comunicado compartido en redes sociales que su relación con José "Pepe" Chatruc terminó. Esta noticia dejó en shock a la farándula, ya que ambos se mostraban muy felices y enamorados.

"Paso por acá para contar que Pepe y yo ya no estamos juntos. Nada sucedió, simplemente hubo una magia que se desvaneció", comenzó escribiendo Sabrina Rojas en su cuenta de Instagram sobre el motivo que llevó a ambos a tomar la decisión.

La conductora de canal América decidió romper el silencio en los medios con una entrevista junto al cronista de Intrusos. Allí Rojas se sinceró sobre lo que sucedió: "Estábamos trabados con dinámicas, con maneras. La distancia, los niños y el trabajo hacen que a veces uno no pueda sostener algunas cosas".

La palabra de Sabrina Rojas tras la separación "Él es un ser espectacular y no quedó nada raro. Uno se junta a charlar y llega a la conclusión de que es mejor dejarlo", sentenció la figura de América sobre la ruptura con el exfutbolista.