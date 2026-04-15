¿Qué pasa entre Sabrina Rojas y José Chatruc? Un fogoso beso en vivo y una dudosa relación

Lo que comenzó como un fuerte rumor mediático finalmente se confirmó con imágenes. Sabrina Rojas y el exfutbolista José "Pepe" Chatruc oficializaron su incipiente relación. La pareja se dejó ver públicamente durante un estreno de teatro y, lejos de esquivar a la prensa, le regalaron a las cámaras un beso en vivo que despejó cualquier tipo de duda.

En un móvil para LAM (América TV), ambos se mostraron sonrientes, cómplices y relajados, aunque prefirieron ser cautelosos a la hora de ponerle títulos definitivos al vínculo.

A pesar de la clara demostración pública de afecto, tanto Sabrina como Pepe dejaron en claro que están en una etapa de conocimiento y disfrute, sin presiones. Ante la consulta del cronista sobre si ya son formalmente "novios", la postura fue unánime y aclararon el estado de la relación. "Todavía no somos novios", sostuvo Rojas rápidamente. Sin embargo, el cronista sugirió el término "amigovios", etiqueta con la que Chatruc se mostró de acuerdo.

Frente a la posibilidad de usar palabras mayores, ambos bajaron las expectativas. "El amor todavía no. Estamos pasándola bien", señalaron. Fiel a su estilo futbolero, el exjugador definió la situación con un clásico "paso a paso". Además, dejaron a las familias al margen, confirmando que, por el momento, el vínculo es estrictamente entre ellos. No hubo presentaciones formales con sus respectivos hijos ni hay planes cercanos de convivencia.

Quién dio el primer paso

sabrina rojas Las primeras imágenes de los tortotilos. Archivo MDZ

El romance ya había dado indicios contundentes semanas atrás, cuando fueron captados infraganti disfrutando de las playas de Punta del Este. Sobre ese viaje, Chatruc reconoció que estaban relajados, pasándola bien y se dejaron llevar.

Sabrina, con vasta experiencia en el manejo de la exposición mediática, confesó que ya le había advertido al periodista deportivo sobre el impacto que tendría su salida. "Yo le dije: '¿Sabés que si vamos a comer seguramente seamos portal?'. Le fui explicando el paso a paso de lo que iba a pasar", relató la actriz.

A la hora de recordar cómo comenzó todo, y tras un breve debate en tono de broma, Pepe Chatruc se hizo cargo de la iniciativa y aseguró que seguramente fue él quien dio el primer paso y envió el mensaje inicial.