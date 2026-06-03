Es lo más visto en Netflix: la perturbadora película de terror que dura menos de dos horas y no te deja pestañear

El cine de género continúa consolidándose como uno de los pilares fundamentales dentro de las preferencias del público local en el ámbito del streaming. Cuando una producción logra combinar de manera efectiva el suspenso, los elementos paranormales y una construcción de personajes con matices profundos, suele captar la atención de miles de espectadores de forma inmediata.

Esto es precisamente lo que ocurre con una propuesta estrenada originalmente en 2024 que encontró una segunda oportunidad histórica tras su desembarco en el catálogo de Netflix , posicionándose rápidamente entre las tendencias más vistas en Argentina gracias a una premisa tan inquietante como original.

Netflix: una enfermedad terminal, una casa soñada y la pileta maldita que transformó todo en una pesadilla

Titulada Aguas siniestras, la película de terror sobrenatural cuenta con la dirección de Bryce McGuire y toma como punto de partida un cortometraje previo realizado por el propio cineasta. El argumento centra su foco en la historia de Ray Waller, interpretado por Wyatt Russell, un exjugador profesional de béisbol que se ve obligado a abandonar su carrera deportiva de manera prematura a causa del diagnóstico de una compleja enfermedad degenerativa.

Aguas siniestras es la producción de terror que lidera las visualizaciones en las plataformas digitales en el país.

Con el propósito de hallar tranquilidad, resguardar su salud y avanzar en su proceso de rehabilitación física, decide mudarse junto a su esposa Eve, encarnada por Kerry Condon, y sus dos hijos a una espaciosa propiedad ubicada en los suburbios.

Lo que inicialmente se perfilaba como la oportunidad perfecta para dar inicio a una etapa de renovación familiar, no tarda en convertirse en un laberinto de horror. La vivienda cuenta con una gran pileta en el patio trasero, un elemento que al principio resulta sumamente beneficioso para los ejercicios de Ray y el entretenimiento de los jóvenes.

Aguas-Sinisestras-captura-03 La pileta del patio trasero pasa de ser una herramienta de rehabilitación a transformarse en el origen de extraños fenómenos. IMDB

Sin embargo, la masa de agua oculta un secreto oscuro. Con el transcurrir de las jornadas, comienzan a manifestarse extraños fenómenos paranormales que alteran la paz del hogar, abarcando desde voces inexplicables hasta figuras aterradoras que se desplazan bajo la superficie y episodios perturbadores que terminan afectando la salud mental de todos los integrantes de la casa.

aguas siniestras El director Bryce McGuire adaptó un cortometraje de su propia autoría para dar vida a este exitoso largometraje de suspenso. IMDB

El elenco se complementa con las notables actuaciones de Amélie Hoeferle, Gavin Warren y Jodi Long, quienes aportan el realismo necesario para sostener un relato que explora fobias comunes desde una perspectiva totalmente renovada.