Netflix rescató una de las mejores películas de la última década con Ricardo Darín y ya se convirtió en un éxito total

El catálogo de producciones nacionales en las plataformas de streaming continúa consolidándose como uno de los sectores más visitados por los usuarios locales. Dentro de la amplia oferta de Netflix , un largometraje estrenado originalmente en 2018 logró mantenerse como una de las opciones predilectas para el fin de semana.

Se trata de El amor menos pensado , una comedia romántica dirigida por Juan Vera que cuenta con las actuaciones estelares de Ricardo Darín y Mercedes Morán.

La trama de la película, que posee una extensión de 2 horas y 9 minutos, aborda una problemática universal con frescura y realismo. La sinopsis oficial compartida por la plataforma resume el conflicto principal: “Tras veinticinco años de casados, una aburrida pareja se separa para vivir de nuevo como solteros, pero el entusiasmo inicial pronto da paso a profundas incertidumbres”.

Los personajes de Marcos y Ana entran en una crisis existencial cuando su único hijo se muda al exterior para iniciar sus estudios universitarios. Ante la falta de proyectos individuales y compartidos, deciden disolver el matrimonio de mutuo acuerdo. A partir de ese momento, la intensa y fascinante experiencia de la soltería les depara nuevos interrogantes sobre la fidelidad, el paso del tiempo y la naturaleza del deseo, empujándolos a tomar decisiones que cambiarán su destino de manera definitiva.

el-amor-menos-pensado La dirección de Juan Vera equilibra los momentos dramáticos con el humor característico del cine nacional. Netflix

Un elenco de grandes figuras para una película aplaudida por los argentinos

La producción cuenta con un notable reparto secundario que enriquece el relato a través de intervenciones ligadas al humor y la complicidad, entre los que se destacan Claudia Fontán, Luis Rubio, Andrea Pietra, Norman Briski y Juan Minujín.

el-amor-menos-pensado-2jpg La mudanza del hijo de la pareja hacia el exterior funciona como el desencadenante de la separación matrimonial. Netflix

El éxito sostenido de este título en el universo digital se condice con el gran recibimiento que obtuvo por parte de la prensa especializada en el momento de su proyección en salas. En su análisis, el periodista Alexis Puig remarcó las virtudes del guion y la dirección: “Inteligente, divertida y fresca, 'El amor menos pensado', no solo es una de las mejores películas argentinas del año, sino que también se sube al podio como una de las más logradas de la última década”.