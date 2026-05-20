Ovación para Leonardo Sbaraglia en el Festival de Cannes por la película que hizo junto a Pedro Almodóvar

Para los argentinos, el Festival de Cannes de este 2026 no será una edición más y no porque un director de cine reúna a fanáticos frente a las redes sociales o las carteleras de cine, sino porque solamente un actor se llevó todos los flashes de las cámaras: Leonardo Sbaraglia . Reconocido por los argentinos debido a grandes éxitos como Relatos Salvajes o Acusada, esta vez el actor se llevó la ovación de los críticos más importantes del cine con su nueva película.

Amarga Navidad no es una cinta cualquiera porque además de contar con Sbaraglia como parte de su elenco, al frente de la dirección se encuentra Pedro Almodóvar. Distribuída por Warner Bros. Pictures, su sinopsis cuenta: Tras la muerte de su madre en diciembre, la directora de publicidad Elsa se refugia en el trabajo para sobrellevar el duelo. Cuando un ataque de pánico le obliga a tomarse un descanso, decide viajar a Lanzarote con su amiga Patricia mientras su pareja, Bonifacio, se queda en Madrid.

Esta película que verá su estreno el próximo 28 de mayo en los cines argentinos, tuvo su proyección en Cannes el pasado martes 19. La sorpresa nunca llegó, porque un film de Pedro Almodóvar siempre recibe buenas críticas; sin embargo, en esta ocasión, tanto su director como Leonardo Sbaraglia recibieron una ovación que los enloqueció: seis minutos y medio duraron los aplausos para Amarga Navidad por parte de importantes cineastas del mundo.

Leonardo Sbaraglia no es el único, el elenco de este film se completa con: Bárbara Lennie, Aitana Sánchez-Gijón, Patrick Criado, Victoria Luengo, Milena Smit y más. Con Amarga Navidad, Argentina logra llevar su historia y sus costumbres a la parte más importante del festival. Esto es posible gracias al trabajo del gran Leonardo Sbaraglia que supo unir muy bien el cine europeo con los sentimientos de nuestro país.

Amarga Navidad fue presentada en el Festival de Cannes.

Tráiler de Amarga Navidad

Amarga Navidad - tráiler oficial

El otro papel que lleva a Leonardo Sbaraglia a lo mejor de Cannes

Como si todo esto fuera poco, el aplauso para Sbaraglia empezó el viernes a la noche durante el debut mundial de Karma, la nueva película del director francés Guillaume Canet. En esta atrapante historia de suspenso, el actor argentino se pone en la piel de Daniel, un carpintero de nuestro país que vive en España y termina atrapado en una pesadilla cuando el ahijado de su esposa desaparece sin dejar rastro durante una tarde en el río.

amarga navidad - festival cannes (1) El actor de Relatos Salvajes se llevó dos ovaciones en la misma edición de Cannes. Instagram @festivaldecannes

El film causó un enorme revuelo en Francia porque volvió a juntar en pantalla a Canet con su expareja, la famosa ganadora del Oscar Marion Cotillard, lo que dejó a Sbaraglia en medio de un fuerte e intenso cruce actoral. Los especialistas de la industria no dudaron en llenarlo de elogios: la reconocida web Deadline remarcó que el protagonista le aporta a su personaje una gran fuerza y una enorme valentía para reaccionar antes de que las cosas empeoren.