La historia de amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa finalmente terminó luego de que la modelo anunció la separación. Todo ocurrió en un programa de la televisión peruana donde ella aclaró que se encontraba distanciada del conductor tras años de relación.

" Yo espero que lo puedan respetar, se terminó la relación. Estoy tranquila con la decisión y las especulaciones hablan más de quienes las crean, que de quienes realmente están hablando", expresó Milett Figueroa en la entrevista.

Un mes después, el conductor que cubrirá la Copa del Mundo 2026 realizó una entrevista con Infobae y allí reveló la reacción que tuvo su expareja: "La relación no funcionó, es una gran mujer y tengo la mejor con ella, no hablamos más. Por ahí se quedó más molesta de lo que yo me puedo haber quedado y no pasa nada ".

La reacción de Milett Figueroa que dejó sin palabras a Marcelo Tinelli tras la separación: "Me enteré que..."

"Me enteré el otro día que estoy bloqueado de todos lados porque la fui a buscar para mirar en Instagram y no estoy en ningún lado. Entiendo la molestia que puede tener la otra persona", sostuvo el conductor. También aclaró que tiene buena relación con la familia de Milett Figueroa.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa Milett Figueroa bloqueó a Marcelo Tinelli tras la separación. Foto: captura de video YouTube / Carnaval Stream/ Instagram Milett.

Sobre su nueva relación amorosa, Tinelli aclaró que "es una relación muy incipiente y llegó por una amiga de Pampita a la que yo le alquilo la casa. Una dijo me dijo si estaba solo porque quería presentarme a alguien y la conocí así".