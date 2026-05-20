La reacción de Milett Figueroa que dejó sin palabras a Marcelo Tinelli tras la separación: "Me enteré que..."
A tan solo un mes de haberse separado, Marcelo Tinelli contó la sorpresiva decisión que tomó Milett Figueroa.
La historia de amor entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa finalmente terminó luego de que la modelo anunció la separación. Todo ocurrió en un programa de la televisión peruana donde ella aclaró que se encontraba distanciada del conductor tras años de relación.
"Yo espero que lo puedan respetar, se terminó la relación. Estoy tranquila con la decisión y las especulaciones hablan más de quienes las crean, que de quienes realmente están hablando", expresó Milett Figueroa en la entrevista.
Un mes después, el conductor que cubrirá la Copa del Mundo 2026 realizó una entrevista con Infobae y allí reveló la reacción que tuvo su expareja: "La relación no funcionó, es una gran mujer y tengo la mejor con ella, no hablamos más. Por ahí se quedó más molesta de lo que yo me puedo haber quedado y no pasa nada".
Marcelo Tinelli reveló la reacción de Milett Figueroa tras la separación
"Me enteré el otro día que estoy bloqueado de todos lados porque la fui a buscar para mirar en Instagram y no estoy en ningún lado. Entiendo la molestia que puede tener la otra persona", sostuvo el conductor. También aclaró que tiene buena relación con la familia de Milett Figueroa.
Sobre su nueva relación amorosa, Tinelli aclaró que "es una relación muy incipiente y llegó por una amiga de Pampita a la que yo le alquilo la casa. Una dijo me dijo si estaba solo porque quería presentarme a alguien y la conocí así".