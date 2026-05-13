Marcelo Tinelli volverá con todo en este 2026 y a la cobertura en la Copa del Mundo se le sumará el regreso del Bailando por un Sueño. Fue Ángel de Brito quien adelantó los detalles en Bondi Live sobre este regreso que sin dudas dará que hablar.

"Quiere un Bailando más, el último. Me dijo: 'Quiero hacer el Bailando final'" , comenzó contando el conductor de LAM y sostuvo que revelará fuertes datos en el programa de canal América. Sin embargo, también adelantó una de las figuras que podría estar presente.

" Ya lo llamó a Nicolás Occhiato y Occhiato le dijo que le gustaría y que estaría . A él le dio toda la carrera el Bailando y también el amor", sostuvo Ángel De Brito sobre el dueño de Luzu TV, uno de los canales de stream más exitosos de nuestro país.

Ángel de Brito confirmó que Marcelo Tinelli vuelve con el Bailando: cuándo sería el debut

Además, dejó muy en claro que esta vez quiere realizar un certamen corto y con el jurado de siempre, del que formarían parte Marcelo Polino, Moria Casán, Pampita y el propio Ángel de Brito: "Lo quiere hacer a fin de año. Sería un trimestre, lo está armando".

Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli vuelve a la televisión con el Bailando, según Ángel de Brito. Foto: captura de pantalla Carnaval Stream

Si bien esta ya es la confirmación de que el Bailando volverá a la pantalla chica, el conductor de LAM no quiso revelar en qué canal de aire Marcelo Tinelli volverá a abrir la pista con su ya clásico "Buenas noches, América".