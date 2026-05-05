El histórico conductor se grabó respondiendo preguntas sobre el porvenir de su carrera y su vida personal. Pero, en la viralidad del video, los usuarios no lo perdonaron.

Marcelo Tinelli decidió blanquear, a su estilo, una nueva etapa sentimental y profesional. En medio del anuncio de su próximo proyecto vinculado al Mundial 2026, el histórico conductor quiso mostrarse cercano a las nuevas dinámicas de internet sumándose al challenge viral conocido como "Six, seven". Sin embargo, lo que pretendía ser un contenido ameno y descontracturado terminó convirtiéndose en el blanco para las críticas.

El reto, popular entre los más jóvenes, consiste en responder preguntas con la expresión "six, seven" (seis, siete) para indicar que algo está "más o menos". En el video, Tinelli se mostró participativo, refiriéndose a su entusiasmo profesional y a la incomodidad de hablar en inglés. Pero el foco estuvo en su vida privada: cuando una voz femenina le consultó si ya había blanqueado su romance con la empresaria y exmodelo Rossana Almeyda, él respondió con humor "Six, seven", y luego confirmó con un rotundo "Sí" que ya la había presentado a su familia.

El video de Marcelo Tinelli Embed - Marcelo Tinelli se sometió a un curioso e íntimo cuestionario y los comentarios lo defenestraron: "Six seven"

A pesar de la sinceridad del conductor sobre su nueva relación amorosa, el intento de sumarse a una tendencia de TikTok e Instagram no fue bien recibido por una gran parte del público. La respuesta de las redes sociales fue implacable, señalando la desconexión entre la edad de Tinelli y el formato adolescente del reto.

Entre los comentarios que inundaron las publicaciones, se destacaron mensajes cargados de dureza y nostalgia. "Mirá lo que me hacés ver", fue uno de los reclamos más repetidos, seguido de apreciaciones lapidarias como: "Qué tristeza ver a un tipo que nos dio el mejor programa de la TV esté tan mal". Otros usuarios fueron directo al hueso cuestionando su actitud: "Nunca va a aceptar que es un viejo" y "Six seven... ¿se cree de 16 años?".