Marcelo Tinelli blanqueó su relación con Rossana Almeyda con un curioso mensaje: "Para la mujer que..."

El conductor se mostró junto a la mujer señalada como su nueva pareja y respondió a las especulaciones con un irónico posteo sobre su presente sentimental.

La vida sentimental de Marcelo Tinelli vuelve a formar parte de la agenda mediática. Hace algunas semanas, la modelo peruana Milett Figueroa confirmó públicamente la separación de la pareja. Según detallaron en el programa LAM, la decisión de Figueroa de hablar con la prensa tomó por sorpresa al conductor, ya que, presuntamente, existía un acuerdo previo para postergar el anuncio de la ruptura hasta el estreno del próximo reality familiar de los Tinelli.

En este contexto, rápidamente comenzaron a circular nuevas versiones sobre el presente del presentador. En el ciclo Puro Show señalaron que Tinelli estaría iniciando un vínculo con Rossana Almeyda, mujer que pertenece al círculo de amistades de Carolina "Pampita" Ardohain y que es conocida públicamente por ser la expareja del actual marido de Cecilia Bolocco. Los trascendidos tomaron mayor fuerza luego de que se filtrara una imagen de Almeyda presente en el reciente festejo de cumpleaños de Lorenzo, el hijo menor de Tinelli.

El irónico posteo de Tinelli redes marcelo tinelli Marcelo Tinelli en redes. IG @marcelotinelli

Lejos de guardar silencio o emitir un comunicado formal, el presentador decidió abordar el tema este fin de semana a través de sus plataformas digitales, apelando a la ironía para responder a la información de los programas de espectáculos. A través de una historia de Instagram, Tinelli mostró la preparación de un guiso de lentejas, un plato con un fuerte valor emocional, ya que, según detalló, se trata de una receta que le llevaba cuatro horas a su madre y que preparó a modo de homenaje.

En el texto que acompañó la publicación de la comida del domingo, el conductor hizo referencia directa a las especulaciones de los últimos días y nombró a los comensales presentes: "Cociné en este primer día frío del año para la mujer que no blanqueo por el reality, Rossana Almeyda, para mi amigo, Fede Hoppe, al que eché de forma desconsiderada y para mi hijo".