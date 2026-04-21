Quién es y a qué se dedica Rossana Almeyda, la supuesta novia de Marcelo Tinelli

Luego de la separación con Milett Figueroa, el conductor habría apostado nuevamente al amor con Rossana Almeyda.

El nombre de Marcelo Tinelli volvió a estar en los principales portales y programas de espectáculos luego de que en Puro Show compartieron la información de que estaría nuevamente en pareja tras separarse de Milett Figueroa.

"Marcelo Tinelli tiene el corazón contento con una chica que se llama Rossana Almeyda. Se los vio en el recital de Ricky Martin y también estuvo en el cumpleaños de Lolo; ya la metió en el círculo familiar", expresó Pochi, panelista del programa de El Trece.

Rossana Almeyda actualmente reside en la localidad de Miami, Estados Unidos, y años atrás se dedicó al modelaje. Actualmente, se encuentra estudiando Ciencias Políticas y es amiga de Carolina Pampita Ardohain.

Rossana Almeyda, la supuesta novia de Marcelo Tinelli Rossana Almeyda Rossana Almeyda, la mujer que habría conquistado el corazón de Marcelo Tinelli. Foto: Instagram / @_rosana_almeida__.

En el año 2006, Rossana se instaló en Chile y allí se hizo amiga de Pampita, quien en ese entonces se encontraba casada con Benjamín Vicuña. Uno de los amores de Almeyda fue José Patricio Daire, actualmente esposo de Cecilia Bolocco.