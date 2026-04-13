Milett Figueroa confirmó que se separó de Marcelo Tinelli y soltó una contundente frase: "Estoy..."

La modelo finalmente reveló que no se encuentra más en pareja con el conductor tras los rumores de separación que surgieron días atrás.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa finalmente decidieron ponerle punto final a su historia de amor. Fue Yanina Latorre quien reveló el clip donde la modelo habló sobre el final de la relación entre la modelo y el conductor.

"¿Tinelli está separado? La semana pasada cumplió años y reposteó los saludos y ella, silencio absoluto, ni siquiera para remarla", comentó Latorre marcando el dato contundente que confirmaría que no estarían juntos a principio de abril.

La confirmación finalmente llegó días después y de la mano de Milett, ya que Marcelo Tinelli mantiene silencio absoluto: "Yo espero que lo puedan respetar, se terminó la relación. Estoy tranquila con la decisión y las especulaciones hablan más de quienes las crean, que de quienes realmente están hablando".

Milett Figueroa confirmó que se separó de Marcelo Tinelli

Yanina Latorre afirmó que "para mí están separados desde el día que Marcelo lo dijo en el streaming y siguieron porque tenían el contrato con Prime (por la serie)". Lo cierto es que, tras miles de rumores, se terminó confirmando la noticia.