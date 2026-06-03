Sofía Martínez y Diego Leuco terminaron su relación amorosa en el 2024 luego de darse una segunda oportunidad tras la crisis que pasaron en el año 2023. Fue ella quien decidió ponerle punto final a la historia de amor y en una entrevista con Nacho Elizalde contó detalles.

"Yo lo conocí antes de la pandemia, estuvimos un tiempo juntos y después de la pandemia ya nos pusimos de novios", comenzó diciendo en el ciclo Hay Amor. Respecto a la separación, ella subrayó que "se me partió el corazón cuando yo se lo dije".

En otra parte reveló qué es lo que más extraña de pasar el día a día con Diego Leuco y allí sorprendió a Nacho Elizalde: "A mí lo que me pasa con él es que a veces siento las ganas de escribirle en lo laboral, por ejemplo ".

Sofía Martínez reveló lo que más extraña del romance que tuvo con Diego Leuco: "Siento las ganas de..."

"A veces tengo la duda de qué hacer con determinado trabajo y él me conoce a mí muy bien y conocía el medio mejor todavía. Yo me apoyaba mucho en él en esas cosas", comentó Sofía Martínez.

Diego Leuco y Sofía Martínez se muestran cada día más enamorados Ambos comparten la pasión por el periodismo Sofía Martínez habló sobre el fin de la relación con Diego Leuco. Créditos: Archivo MDZ

Además, dejó en claro que "creo que no estamos listos para ser amigos". Esta declaración sorprendió a todos y la periodista confirmó que no le volvió a pasar de querer volver a escribirle a Diego Leuco.