"No tiene ganas": el crudo relato de Susana Giménez sobre el presente de Verónica Castro

La diva recordó el feroz impacto que sufrió la estrella mexicana en televisión y reveló las graves consecuencias físicas que arrastra desde entonces.

Durante un distendido mano a mano con Marley, Susana Giménez sorprendió al dar detalles sobre el delicado presente que atraviesa Verónica Castro. La diva argentina se refirió a las severas dificultades físicas que padece la actriz mexicana y que la mantienen alejada de la escena pública.

En un sinceridicio, Susana dijo todo sobre la salud de Verónica Castro La conductora relacionó la situación de la artista con un grave accidente televisivo ocurrido años atrás. "No está bien de salud, le duele todo. No te olvides que el elefante ese la tiró a la m...", recordó la figura argentina durante el diálogo.

Según detalló la presentadora, las secuelas de aquel impacto marcaron la vida de su colega de forma definitiva. "Tiene toda la columna de platino, las costillas de platino. Le duele todo, no tiene ganas", reveló sobre la rutina de la estrella azteca.

El episodio ocurrió cuando el animal se asustó por el fuerte sonido de una orquesta en pleno estudio de televisión. El movimiento brusco tomó por sorpresa a la celebridad y le provocó heridas de enorme gravedad. "Empezó una orquesta y se asustó el elefante de una manera terrible. La sacudió. Verónica es muy bajita", explicó.

La actriz mexicana sufrió severas fracturas al caer de un elefante en plena transmisión televisiva. Canva En la misma charla, Susana rememoró que ella vivió un hecho parecido con el mismo animal, debiendo someterse a cirugías en el cuello. "Me tuvieron que abrir y cortarme la cuerda bucal para meterme todo el cuello postizo. Lo tengo de titanio", relató.