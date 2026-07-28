"No tiene ganas": el crudo relato de Susana Giménez sobre el presente de Verónica Castro
La diva recordó el feroz impacto que sufrió la estrella mexicana en televisión y reveló las graves consecuencias físicas que arrastra desde entonces.
Durante un distendido mano a mano con Marley, Susana Giménez sorprendió al dar detalles sobre el delicado presente que atraviesa Verónica Castro. La diva argentina se refirió a las severas dificultades físicas que padece la actriz mexicana y que la mantienen alejada de la escena pública.
En un sinceridicio, Susana dijo todo sobre la salud de Verónica Castro
La conductora relacionó la situación de la artista con un grave accidente televisivo ocurrido años atrás. "No está bien de salud, le duele todo. No te olvides que el elefante ese la tiró a la m...", recordó la figura argentina durante el diálogo.
Según detalló la presentadora, las secuelas de aquel impacto marcaron la vida de su colega de forma definitiva. "Tiene toda la columna de platino, las costillas de platino. Le duele todo, no tiene ganas", reveló sobre la rutina de la estrella azteca.
El episodio ocurrió cuando el animal se asustó por el fuerte sonido de una orquesta en pleno estudio de televisión. El movimiento brusco tomó por sorpresa a la celebridad y le provocó heridas de enorme gravedad. "Empezó una orquesta y se asustó el elefante de una manera terrible. La sacudió. Verónica es muy bajita", explicó.
En la misma charla, Susana rememoró que ella vivió un hecho parecido con el mismo animal, debiendo someterse a cirugías en el cuello. "Me tuvieron que abrir y cortarme la cuerda bucal para meterme todo el cuello postizo. Lo tengo de titanio", relató.
Al cerrar el tema, la diva admitió que la distancia física y el estado de salud de Castro enfriaron la frecuencia del vínculo entre ambas. "Con Verónica sí, sí, sí. Ahora ya no, no es lo mismo. Verónica no está bien de salud", concluyó.