Spider-Man: Brand New Day: qué películas y series hay que ver para entender el nuevo estreno de Marvel

Tras el olvido colectivo en No Way Home, Peter Parker vuelve a las calles de Nueva York sin tecnología ni aliados para una aventura cruda.

Peter Parker inicia una etapa solitaria en las calles de Nueva York. / Marvel

El inminente estreno de Spider-Man: Brand New Day volvió a encender el debate entre los fanáticos del Universo Cinematográfico de Marvel. Frente a la enorme cantidad de producciones previas, muchos espectadores se preguntan si es necesario haber visto todo el catálogo para entender esta nueva entrega.

La respuesta de los especialistas es clara: no hace falta repasar años de contenido, aunque existe una guía estratégica de títulos para enriquecer la experiencia en la sala de cine.

Toma nota: la previa de Brand New Day Esta nueva aventura funciona como un reinicio emocional para el personaje de Tom Holland. Luego de los eventos de Spider-Man: No Way Home, donde el hechizo de Doctor Strange borró la memoria de todo el mundo, Peter Parker vive en un aislamiento total en Nueva York.

El hechizo de Doctor Strange modificó para siempre el destino del joven héroe en No Way Home. Archivo Para comprender este nuevo camino sin tecnología financiada por Tony Stark, la trilogía original de Jon Watts resulta fundamental. Además, participaciones clave en Captain America: Civil War y las últimas entregas de Avengers ayudan a entender la maduración del héroe.

La primera aparición del personaje interpretado por Tom Holland fue en Captain America: Civil War. Archivo MDZ Uno de los puntos más atractivos de esta película de 145 minutos es su giro hacia un tono urbano y callejero. En esta oportunidad, la historia suma a Frank Castle, conocido como The Punisher e interpretado por Jon Bernthal, cuya visión de la justicia chocará con los ideales de Parker.