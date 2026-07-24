"El más grande de todos los tiempos": Tom Holland y los apasionados elogios a Lionel Messi tras el video viral con Spider-Man
En medio de la repercusión por la campaña publicitaria de Spider-Man y en entrevista con el comunicador Damián Nakache, la estrella de Hollywood tuvo palabras llenas de admiración hacia el astro argentino.
A un mes de sorprender al público global tras compartir el avance de la nueva película de Spider-Man junto a Lionel Messi, Tom Holland brindó detalles inéditos de aquella grabación y expresó su sincero agradecimiento hacia el futbolista argentino. Junto al influencer Damián Nakache, el actor se mostró muy emocionado por la experiencia.
Emocionado, Tom Holland elogió a Messi sin parar
El actor de 30 años remarcó el valor del gesto del capitán de la Selección. “Siento una inmensa gratitud porque él no suele hacer esas cosas”, valoró la estrella británica en diálogo con Streams Telefe.
En ese sentido, Holland aseguró que la presencia de la figura rosarina potenció al equipo de producción. “Que él saliera de su zona de confort y entrara en nuestro mundo no solo fue emocionante, sino que nos dio mucha confianza en que la película está llegando a todo el mundo, incluso al más grande de todos los tiempos”, sostuvo.
Además, el artista sorprendió al revelar la identificación personal que siente hacia Lionel Messi por sus características físicas. “Yo soy un chico petiso y él también lo es, pero él superó eso y es el mejor jugador de toda la historia a pesar de sus desventajas. Siempre me pareció alguien muy inspirador”, afirmó.
El video, que sumó tono humorístico y se volvió viral rápidamente, mostró al icónico héroe paseando al astro por las alturas de Nueva York, sellando un cruce inolvidable entre el cine y el deporte.