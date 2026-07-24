El blooper del día: Julieta Poggio cometió una grave equivocación en vivo que la hizo viral

La creadora de contenido y ex Gran Hermano vivió un momento que no pasó desapercibido por el ojo digital: qué hizo.

Julieta Poggio, una de las figuras más carismáticas y resonantes del espectáculo actual, volvió a convertirse en tendencia, pero esta vez por un divertido e incómodo furcio en pleno móvil. La ex Gran Hermano, que se destaca con su impronta descontracturada, protagonizó un momento televisivo que rápidamente se hizo viral en redes sociales.

Durante una nota en exteriores para La Casa Streaming, la espontaneidad del vivo le jugó una mala pasada y desató las risas de todos los presentes.

El insólito episodio ocurrió mientras Poggio entrevistaba a un grupo chicos en la calle y en plenas vacaciones de invierno en Buenos Aires. Fiel a su ojo fashionista, la conductora quedó deslumbrada por el outfit de uno de los entrevistados, quien lucía una boina negra y un chaleco rojo al estilo leñador.

Julieta Poggio, de un simple elogio al blooper Luego de que el joven comentara "Sí, yo soy de Corrientes", Julieta le lanzó con su habitual simpatía: "¿Y este look? ¿Quién te lo armó? Estás hermosa". Sin embargo, la respuesta del entrevistado la descolocó por completo: "Soy varón".

Lejos de pasar desapercibido, el sincericidio del chico desató una ola de carcajadas tanto entre el público que los rodeaba como en la propia conductora. Visiblemente avergonzada y agarrándose la cara, Julieta supo surfear el error con muchísimo humor, demostrando la cintura mediática que viene puliendo desde su salto a la fama.