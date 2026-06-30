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Lionel Messi se cruzó con Spider-Man y el video que nadie esperaba explotó en redes

Sony Pictures reunió a Lionel Messi y Tom Holland en un nuevo spot de Spider-Man que mezcla fútbol, humor y guiños al Mundial 2026.

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Lionel Messi y Tom Holland protagonizan un nuevo spot promocional de Spider-Man.

Lionel Messi y Tom Holland protagonizan un nuevo spot promocional de Spider-Man.

Lionel Messi volvió a cruzar la frontera entre el fútbol y el entretenimiento global. Esta vez no fue por una campaña deportiva ni por una aparición ligada exclusivamente al Mundial 2026, sino por un spot de Sony Pictures que lo ubicó frente a Tom Holland, el actor que interpreta a Spider-Man.

La pieza promocional forma parte de la campaña de Spider-Man: Brand New Day, la nueva película del Hombre Araña que llegará a los cines en julio. En el video, Holland aparece como Peter Parker y se encuentra con el capitán argentino en una escena breve, humorística y pensada para circular rápido en redes sociales.

El encuentro entre Messi y Tom Holland

El spot juega con una situación simple pero efectiva: Tom Holland abre la puerta y se encuentra con Messi, quien parece estar buscando al verdadero Spider-Man. La sorpresa del actor marca el tono de la escena. “¿Sos Messi?”, le pregunta, mientras el futbolista responde con naturalidad y descoloca aún más al personaje.

Después aparece el Hombre Araña y la escena cambia de ritmo. El superhéroe le dice algo al capitán argentino, que no parece comprender del todo, y luego lo lleva a recorrer Nueva York columpiándose por la ciudad. La imagen de Messi dentro del universo Spider-Man fue suficiente para que el video se multiplicara entre fanáticos del cine, del fútbol y del propio jugador.

Una campaña pensada para el Mundial

Lionel Messi en SpiderMan Brand New Day

La aparición de Messi no llega en cualquier momento. Sony aprovechó el clima del Mundial 2026 para sumar al argentino a una campaña de alcance internacional. En ese contexto, su figura funciona como un puente entre dos audiencias masivas: los seguidores del fútbol y los fanáticos del universo Marvel.

No es la primera vez que el capitán argentino protagoniza publicidades de fuerte impacto durante la competencia. Su imagen volvió a ocupar un lugar central en distintas campañas globales, aunque esta aparición junto a Tom Holland tiene un condimento particular: lo instala dentro de una de las franquicias cinematográficas más populares del mundo.

La expectativa por la nueva película

Spider-Man: Brand New Day marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker después de los acontecimientos de Spider-Man: No Way Home. La historia retoma al personaje en una etapa distinta, con un mundo que ya no recuerda su identidad y con nuevos conflictos que lo obligan a reconstruir su vida como superhéroe.

La película está dirigida por Destin Daniel Cretton y cuenta con un elenco que incluye a Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Michael Mando, entre otros nombres. El estreno está previsto para fines de julio, con llegada a América Latina antes del lanzamiento global en Estados Unidos.

El spot con Messi no revela detalles centrales de la trama, pero cumple su objetivo: instalar conversación. En tiempos en los que las campañas cinematográficas compiten por segundos de atención, juntar al futbolista más influyente del planeta con el Spider-Man de Tom Holland fue una jugada directa, reconocible y diseñada para volverse viral.

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