¡Polémica total! Tiene 9 millones de seguidores y usó la camiseta de Messi para limpiar el piso

Tras la repercusión negativa por sus actos contra la figura de Lionel Messi, la joven publicó un extenso comunicado en sus plataformas digitales.

La creadora de contenido surcoreana acumuló millones de visualizaciones con sus videos temáticos durante el torneo. / Instagram @inocat_t

La influencer surcoreana Yoon Su-jin, conocida en redes sociales como Ino Cat, quedó en el centro de una fuerte controversia tras la final del Mundial 2026. La joven, que reúne a millones de seguidores en TikTok, desató la indignación del público al publicar imágenes donde pisó la camiseta de la Selección Argentina y la usó para limpiar ventanas y suelos.

El polémico material de la influencer contra Messi y Argentina En el material difundido, la creadora de contenido aparecía vestida con la indumentaria de Brasil mientras utilizaba la casaca de Lionel Messi como felpudo. La acción provocó un rechazo inmediato en las plataformas virtuales, donde miles de usuarios la cuestionaron por replicar actos de discriminación.

La figura de TikTok había recibido anteriormente el respaldo del público tras un episodio de discriminación en la cancha. instagram @inocat_t Ante la enorme repercusión y el rechazo generalizado, la tiktoker decidió dar de baja la publicación y emitió un comunicado oficial para pedir disculpas.

"Me disculpo sinceramente con todas las personas que se sintieron incómodas con el video que publiqué recientemente. Pensé que este video era simplemente un meme y lo produje bajo esa premisa", explicó la influencer a través de sus canales.