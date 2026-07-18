Preocupación por la salud de Susana Giménez: fue operada de urgencia tras regresar de Estados Unidos
El periodista Ángel de Brito confirmó la noticia a través de sus redes y llevó tranquilidad sobre el estado actual de la conductora.
La salud de Susana Giménez encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. Tras regresar de su reciente viaje por los Estados Unidos, la diva debió ser internada y sometida a una intervención quirúrgica debido a una complicación física que le generaba intensos dolores en la espalda.
La noticia fue confirmada por el periodista Ángel de Brito a través de sus historias de Instagram, donde brindó precisiones sobre los días que la conductora pasó en el centro de salud. "Estuvo internada desde el miércoles en el Hospital Italiano", detalló el comunicador de manera directa.
Asimismo, de Brito se encargó de llevar tranquilidad a sus seguidores al explicar la naturaleza del procedimiento y cómo evoluciona la diva de la televisión. "Fue operada de una hernia de disco, ya le dieron el alta hoy y está perfecta pero dolorida descansando en su casa", precisó respecto a su estado este sábado 18 de julio.
Días antes de este imprevisto médico, Susana había estado disfrutando de una intensa agenda en el exterior. El pasado 30 de junio armó las valijas junto a su hija, Mercedes “Mecha” Sarrabayrouse, para instalarse en suelo norteamericano.
Durante esa estadía combinó el placer con los compromisos laborales. Asistió al estadio para alentar a la Selección Argentina frente a Cabo Verde en los 16avos de final del Mundial y también grabó contenido para el programa Por el Mundo Mundial junto a su amigo Marley. De regreso en Buenos Aires, la diva ya se enfoca por completo en su rehabilitación casera.