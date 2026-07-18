"Es real": el conductor Jimmy Fallon vinculó a Lionel Messi con una supuesta conspiración de la FIFA

A horas del cruce decisivo entre Argentina y España, un divertido monólogo televisivo expuso las conexiones ocultas de las dos grandes figuras.

La histórica fotografía de 2007 que muestra a Lionel Messi junto a un bebé Lamine Yamal no deja de generar repercusiones en la antesala de la final del Mundial 2026. Esta vez, el fenómeno cruzó las fronteras del deporte y llegó a la televisión de los Estados Unidos de la mano de Jimmy Fallon.

El detalle de la teoría conspiranoíca de Jimmy Fallon sobre Messi Durante la última emisión de The Tonight Show, el conductor presentó la imagen y se sumó al debate global con su habitual sentido del humor. “Esta foto se está haciendo viral ¿La vieron? Esta es la foto de Messi con el bebé Yamal”, comenzó señalando de cara al público.

La postal tomada hace casi dos décadas adquirió un significado sumamente especial para los seguidores del fútbol. Captura The Tonight Show Inmediatamente, Fallon ironizó sobre los comentarios de los fanáticos en las plataformas digitales. “Esto fue en 2007 y algunos aficionados dicen que es una gran conspiración y que la FIFA guionó cada partido durante los últimos 20 años”, relató el animador.

Si bien aclaró que la idea resultaba ridícula, el humorista continuó con el juego y propuso una misteriosa cadena de coincidencias matemáticas enfocadas en una cifra particular. “Messi tiene 39 años ahora, pero en la foto tenía 20. 39 menos 20 es 19, que es la edad que tiene Lamine Yamal ahora. Además, ¿qué número usa Yamal? Exacto, es el 19. Esa foto se tomó en 2007, hace 19 años”, detalló.