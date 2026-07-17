La reacción de Messi al recordar la famosa foto con Lamine Yamal cuando era un bebé: "Es una locura"

A horas de disputar una nueva final del mundo, Leo Messi se tomó un tiempo para hablar de Lamine Yamal y se mostró asombrado por la famosa imagen que los une.

Messi habló de Yamal antes de la final y recordó la histórica foto que los une desde hace casi dos décadas

En la previa de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lionel Messi participó del Fanatics Fest NYC junto a Lionel Scaloni, Emiliano Martínez y el serbio Novak Djokovic, quien ofició como moderador del encuentro. Del lado español también estuvieron presentes el entrenador Luis de la Fuente y el capitán Rodri.

Durante el evento, Messi fue consultado por Lamine Yamal, una de las grandes figuras de la selección española y uno de los futbolistas más destacados del torneo. El rosarino volvió a destacar el nivel que viene mostrando el joven atacante y lo ubicó entre los mejores jugadores de la actualidad.

Messi sorprendió al hablar de Yamal antes de la final contra España "Es impresionante lo que está haciendo. Ya fue campeón de Europa con España siendo muy joven y sigue creciendo. Hoy es uno de los mejores jugadores del mundo", expresó el capitán argentino sobre el futbolista del Barcelona, que con apenas 19 años disputará su primera final mundialista.

Messi habló de Lamine Yamal ESPN Además, Messi se refirió a la histórica fotografía tomada en 2007 para una campaña solidaria del Barcelona, en la que aparece sosteniendo en brazos a un bebé que años después se convertiría en una estrella mundial. "Que esa foto se haya realizado es una locura. Nadie podía imaginar lo que iba a pasar después", comentó entre sonrisas.

Un Messi de 20 años y un Yasmine Lamal de solo seis meses de vida, juntos para un almanaque solidario del año 2008. Foto: Diario Sport La divertida perlita del evento de la FIFA El evento también dejó un momento distendido cuando Djokovic intentó abrir la charla con una pregunta para Scaloni sobre la presión de disputar una final. Sin embargo, los fanáticos comenzaron a corear el apellido de Messi y el entrenador argentino respondió con humor: “¿Quieren que hable yo o hable él?”. La ocurrencia generó risas entre los presentes, mientras el capitán observaba la escena con una sonrisa.