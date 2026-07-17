El camino del héroe Lionel Messi: la increíble coincidencia del estadio donde se jugará la final del Mundial 2026

Para quienes siguieron de cerca la carrera de Lionel Messi , su figura en la Selección argentina fue durante años motivo de controversia. Propios y extraños lo cuestionaban por no repetir con la Albiceleste aquello que hacía en el Barcelona, aunque hoy parezca existir cierta amnesia colectiva.

Una historia escrita, seguramente, por el más macabro de los guionistas. De esas que obligan al protagonista a caer, sufrir y atravesar todo tipo de obstáculos antes de alcanzar la gloria. Como Hércules y sus doce trabajos, Odiseo en su regreso a Ítaca o Dante durante su viaje por el infierno, el purgatorio y el paraíso. Y ahora, en la previa de otra final con la Selección, el capitán regresará al escenario donde, una década atrás, creyó que su historia con la Albiceleste había terminado.

El MetLife Stadium de Nueva Jersey —denominado Estadio de Nueva York/Nueva Jersey durante el Mundial por cuestiones comerciales— será la sede de la definición ante España. El mismo lugar en el que Messi vivió, el 26 de junio de 2016, uno de los momentos más dolorosos de su carrera .

Aquella noche, Argentina perdió por penales ante Chile la final de la Copa América Centenario. Era otro golpe después de las derrotas frente a Alemania en el Mundial de 2014 y nuevamente ante el conjunto chileno en la Copa América 2015. Messi falló su remate en la definición y terminó quebrado, entre lágrimas y con una sensación de desolación absoluta.

“ Ya está, se terminó para mí la Selección. Son cuatro finales. No es para mí, era lo que más deseaba, creo que ya está ”, expresó al salir del vestuario. “Es una tristeza grande lo que nos volvió a pasar. Me toca errar el penal que era importante para tomar fuerza. Creo que ya es una decisión tomada”, agregó en una declaración que paralizó a todo un país.

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El golpe deportivo rápidamente quedó en segundo plano y dio paso a la desesperación ante lo que parecía ser la despedida del mejor jugador argentino. Miles de personas expresaron su deseo de que reconsiderara su decisión y regresara a la Albiceleste. Entre ellas estuvo un joven Enzo Fernández, quien le dedicó una emotiva carta para pedirle que no se retirara. Años después, el destino los convertiría en compañeros y campeones del mundo.

El regreso de Argentina a Nueva Jersey

Diez años después, todo es completamente distinto. Aquella renuncia fue momentánea y Messi decidió regresar ante el pedido desesperado de los hinchas y sus ganas de volver a intentarlo. Atravesó el fracaso del Mundial de Rusia 2018 y luego inició, de la mano de Lionel Scaloni, el ciclo que cambió para siempre su camino con la Selección.

La primera recompensa llegó en 2021, cuando Argentina conquistó la Copa América en el Maracaná. Después vinieron la Finalissima 2022 frente a Italia en Wembley y el ansiado Mundial de Qatar, donde Messi rompió marcas, fue elegido como el mejor jugador del torneo y levantó el trofeo que se le había escapado en Brasil 2014. En 2024 sumó otra Copa América, aunque una lesión lo obligó a abandonar entre lágrimas la final ante Colombia.

Como en todo camino del héroe, la historia parece cerrar un círculo. El mismo estadio que fue testigo de su renuncia y de su noche más triste con la camiseta argentina lo recibirá nuevamente para una final, esta vez de un Mundial y frente a España.

"Donde hay dolor, hay un lugar sagrado", escribió Oscar Wilde desde la cárcel. En este sentido, allí donde Messi creyó que todo había terminado, podría escribir, diez años más tarde, el capítulo más poético de su despedida.