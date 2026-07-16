Las curiosas coincidencias que alimentan el sueño de Argentina ante España

En la Argentina, las horas previas a una final del mundo también se viven entre números, coincidencias y cábalas. Mientras el equipo de Lionel Scaloni prepara el decisivo encuentro contra España, una serie de datos del recorrido albiceleste comenzó a alimentar la ilusión de millones de hinchas que sueñan con otra vuelta olímpica.

El partido por el título se disputará el domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium. Argentina consiguió su lugar después de remontar la semifinal ante Inglaterra: perdía 1-0, pero Enzo Fernández igualó a los 85 minutos y Lautaro Martínez convirtió el 2-1 en tiempo de descuento. España, por su parte, eliminó a Francia y también llega con una campaña sólida.

Argentina alcanzó el partido decisivo con 19 goles convertidos y siete recibidos a lo largo del Mundial . Al colocar ambas cifras una junto a la otra, aparece el 19-7, la misma fecha elegida para disputar la final. El dato no tiene incidencia deportiva, pero resultó suficiente para encender la imaginación de los hinchas.

Las estadísticas previas del encuentro también reflejan la capacidad ofensiva del conjunto de Scaloni: registra un promedio de 2,7 tantos por presentación, con Lionel Messi como máximo anotador del equipo gracias a sus ocho conquistas.

La secuencia más llamativa ocurrió durante la semifinal contra Inglaterra. Con Argentina abajo en el marcador, Scaloni realizó tres modificaciones al mismo tiempo: ingresaron Nicolás Otamendi, Rodrigo De Paul y Gonzalo Montiel. Los números de sus camisetas eran el 19, el 7 y el 4, respectivamente. Los cambios se produjeron cerca de los 72 minutos, cuando el equipo necesitaba recuperar el control del partido. La presencia de Rodrigo De Paul le dio mayor intensidad al mediocampo, mientras que Otamendi y Montiel reorganizaron la última línea para sostener una búsqueda más agresiva.

Los tres cambios que realizó Argentina al mismo tiempo. Los números de las camisetas que ilusionan a más de 40 millones de argentinos.

La reacción llegó poco después. Argentina avanzó sobre el campo inglés, generó ocasiones y encontró el empate por medio de Enzo Fernández. Cuando el encuentro parecía dirigirse al alargue, Lionel Messi envió un centro desde la derecha y Lautaro Martínez apareció en el segundo palo para marcar de cabeza. La remontada convirtió aquella triple modificación en parte del relato emocional de la clasificación. Para los más atentos a las cábalas, el orden de las camisetas volvió a mostrar la fecha del partido decisivo: 19 y 7.

El número cuatro y el sueño de otra estrella

La última pieza de la coincidencia está en la camiseta de Gonzalo Montiel. El lateral utiliza el número 4, la cifra que representa el objetivo de Argentina en esta final: conquistar la cuarta Copa del Mundo. La Selección levantó el trofeo en 1978, 1986 y 2022, por lo que una victoria ante España le permitiría sumar una nueva estrella y obtener el primer bicampeonato de su historia.

España representa un desafío considerable. El equipo europeo llega a la definición con 13 goles a favor y apenas uno en contra, una diferencia que anticipa un cruce entre dos selecciones con recursos distintos. Las coincidencias no garantizan resultados ni permiten anticipar lo que ocurrirá dentro de la cancha. Sin embargo, en un país que vive el fútbol a través de rituales, recuerdos y supersticiones, el 19-7 y el número 4 ya se convirtieron en señales de esperanza antes de la final.