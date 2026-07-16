El detalle de las camisetas de Argentina y España que ilusiona a millones de argentinos

Ambos equipos jugarán con sus camisetas titulares, una combinación que no se veía en este cruce desde el amistoso de 2010 en el Monumental.

Antes de que ruede la pelota en Nueva Jersey, la final del Mundial 2026 ofrecerá una imagen que llevaba 16 años ausente. Argentina y España se enfrentarán con sus camisetas principales, la misma combinación de colores que utilizaron en el recordado amistoso disputado en el Monumental en septiembre de 2010.

La Selección argentina saldrá con su tradicional camiseta celeste y blanca, acompañada por el pantalón negro. España vestirá la casaca roja y completará su uniforme con pantalones azules. La Roja figura como local por la configuración del cuadro, pero la diferencia entre ambas indumentarias permitirá que el equipo de Lionel Scaloni no tenga que recurrir a su conjunto alternativo. De esta manera, los dos finalistas podrán disputar el título con los colores que los identifican.

Una imagen que remite al Monumental Para encontrar un partido entre Argentina y España con esa misma combinación, hay que retroceder hasta el 7 de septiembre de 2010. Pocas semanas después del Mundial de Sudáfrica, el conjunto europeo llegó a Buenos Aires con el título de campeón y se presentó ante una Selección argentina que buscaba reconstruirse después de quedar eliminada en los cuartos de final. El amistoso terminó con una victoria argentina por 4-1 y quedó como uno de los partidos más recordados entre ambos equipos. Aquella noche, Lionel Messi abrió el marcador y protagonizó una de sus primeras grandes actuaciones con la camiseta nacional frente al público del Monumental.

En el amistoso del 2010 fue la última vez que Argentina y España se enfrentaron con sus camisetas tradicionales. Archivo MDZ La coincidencia no pasa por el diseño exacto de las prendas, que cambió varias veces durante los últimos 16 años, sino por los colores utilizados. Argentina vistió sus bastones celestes y blancos con pantalones oscuros, mientras que España jugó de rojo y azul. Esa imagen volverá a repetirse este domingo, aunque ahora el contexto será completamente diferente: ya no habrá un amistoso, sino una Copa del Mundo en juego.

El último cruce tuvo colores completamente diferentes Las selecciones volvieron a encontrarse en marzo de 2018, durante la preparación para el Mundial de Rusia. El partido se disputó en el estadio Metropolitano de Madrid y terminó con una goleada española por 6-1, con tres tantos de Isco. Sin embargo, la imagen de aquella jornada fue muy distinta. España estrenó una camiseta alternativa celeste con pantalón blanco, mientras que Argentina utilizó un conjunto completamente negro. La elección del equipo local no respondió a una incompatibilidad con la indumentaria albiceleste, sino a la presentación comercial del uniforme suplente que llevaría a la Copa del Mundo.