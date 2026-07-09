Furor por la Selección argentina: crece la venta de antenas de TDA por miedo a que te griten el gol antes

La demanda de antenas para TDA se disparó un 2.112% en junio, impulsada por el miedo a perderse los goles del Mundial por delay.

No hay nada peor para un futbolero que tu vecino grite el gol antes por culpa del delay en la transmisión de tu dispositivo. Tras pasar esas desagradables experiencias en el este Mundial 2026 miles de personas comenzaron a interesarse en las transmisiones de la televisión abierta.

Según datos de la plataforma Mercado Libre, las búsquedas de antenas para Televisión Digital Abierta (TDA) aumentaron 2.112% en su pico del 29 de junio respecto de la semana del 11 de mayo, antes del inicio del campeonato.

El fenómeno también impulsó la demanda de proyectores. Las búsquedas de estos equipos crecieron 101% durante la misma jornada, reflejando una tendencia a transformar livings, oficinas, escuelas y otros espacios en puntos de encuentro para seguir los partidos de la Scaloneta.

@paninicol El Mundial también impulsa la venta de camisetas y figuritas Más allá de los dispositivos para ver los encuentros, las figuritas y las camisetas continúan siendo de los productos más buscados por los argentinos.

Desde mayo hasta la actualidad, el álbum y sus sobres se mantuvieron como el término con mayor volumen de búsquedas dentro de la plataforma y la camiseta de la Selección Argentina alcanzó un pico de búsquedas el 29 de junio, con un incremento de 1.770% respecto de la semana previa al comienzo del Mundial.