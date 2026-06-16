Fiebre mundial: figuritas, televisores y tecnología empujan el consumo.

El Mundial 2026 se puso en marcha y ya se nota, aunque con una demora llamativa respecto de otras ediciones, la fiebre de consumo mundialista. Un informe especial elaborado por Mercado Libre , a través de su reporte MELI Trends , reveló que durante mayo los álbumes y sobres de figuritas fueron los productos más buscados por los usuarios argentinos. En promedio, se registraron más de 7.700 búsquedas diarias, equivalentes a 5,4 consultas por minuto, una cifra que refleja la vigencia de uno de los rituales más tradicionales asociados a cada Mundial.

La pasión por completar el álbum también se tradujo en ventas . El pack de 25 figuritas se convirtió en el producto más vendido durante la última edición del Hot Sale, consolidando un fenómeno que atraviesa generaciones y moviliza tanto a niños como a adultos.

Después del Área Metropolitana de Buenos Aires, las ciudades que más adquirieron álbumes y figuritas fueron Córdoba, Rosario y Neuquén, demostrando que la expectativa mundialista se extiende a lo largo de todo el país.

El informe muestra que, como suele suceder para este evento deportivo, la tecnología lidera las ventas de bienes durables. Durante las últimas semanas se registraron cerca de 77.500 búsquedas diarias de televisores, mientras que los dispositivos de conectividad satelital también despertaron interés, con una cantidad similar de consultas relacionadas con el servicio Starlink.

La tendencia pone de manifiesto que la experiencia de ver los encuentros adquiere cada vez más importancia. A ello se suman más de 8.100 búsquedas diarias de frigobares y mini heladeras, alrededor de 6.800 consultas sobre parlantes y barras de sonido, y más de 3.500 búsquedas de proyectores.

Este último segmento mostró uno de los mayores crecimientos. Las ventas de proyectores aumentaron 624% en comparación con el Mundial de 2022, impulsadas por quienes buscan transformar sus hogares en pequeños espacios de reunión para compartir los encuentros con familiares y amigos.

A pesar del avance de las plataformas digitales y el streaming, algunos hábitos tradicionales mantienen su vigencia. Las radios AM/FM registraron más de 1.200 búsquedas diarias durante mayo y sus ventas crecieron 153% respecto de la última Copa del Mundo.

El dato confirma que una parte de los aficionados continúa recurriendo a la transmisión radial para seguir los partidos, una costumbre profundamente arraigada en la cultura futbolera argentina.

"El fútbol tiene un impacto único en nuestras conversaciones, rutinas y hábitos de consumo. Lo que vemos en esta edición especial de MELI Trends es que los argentinos no solo se preparan para ver los partidos: preparan la casa, la previa, las cábalas, el viaje y todo lo que rodea a esa experiencia compartida. En Mercado Libre acompañamos esos momentos con la góndola más grande y variada de productos y una experiencia de compra simple, segura y cada vez más rápida.", señaló Adrián Ecker, Director General de Mercado Libre Argentina.