Carlos Paz se reinventa durante el Mundial para alentar el movimiento turístico

La ciudad de Villa Carlos Paz , en la provincia de Córdoba, decidió reinventarse durante este Mundial FIFA 2026 y convertir la pasión por la Selección Argentina en una herramienta para impulsar la actividad turística durante un invierno que se presenta desafiante para el sector.

Con una propuesta que combina Fan Fest , pantallas gigantes, espectáculos y un Cucú que emerge de su popular reloj vestido con los colores celeste y blanco, la ciudad busca atraer visitantes y generar un movimiento comercial importante en medio del parate que suele provocar el torneo internacional de fútbol.

La iniciativa fue impulsada de manera conjunta por la Municipalidad, la Cámara de Turismo y distintas instituciones locales, que apuestan a transformar cada partido de la Selección en una experiencia colectiva para vecinos y turistas que se acerquen a la villa.

Uno de los principales atractivos ya se convirtió en una postal mundialista. El emblemático Reloj Cucú, símbolo indiscutido de Villa Carlos Paz, luce desde esta semana la camiseta argentina como parte de una intervención que busca acompañar el debut del seleccionado nacional.

La actividad central será los Fan Fest Mundialista que tuvo su primera edición este martes desde las 18:30 en la previa del debut de la Selección Argentina frente a Argelia. El centro de la ciudad se transformó en un gran punto de encuentro con cuatro pantallas gigantes, música en vivo, DJ's, concursos, sorteos, espectáculos de magia, música, murga y actividades recreativas para toda la familia.

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Además, los comercios y establecimientos gastronómicos adheridos ofrecieron promociones especiales con el objetivo de incentivar el consumo y extender la permanencia de quienes se acercaron a disfrutar del evento especial.

La propuesta continuará el lunes 22 de junio desde las 11:30 y el sábado 27 desde las 20, acompañando los siguientes compromisos de la Selección Argentina durante la fase inicial del campeonato.

Estrategia en un momento clave

La estrategia llega en un momento clave para la ciudad. Desde el sector hotelero y gastronómico reconocen que las vacaciones de invierno generan preocupación debido a la caída del consumo y al impacto que el Mundial podría tener sobre los hábitos turísticos de los argentinos.

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En ese contexto, las instituciones locales trabajaron en acciones conjuntas para fortalecer la oferta y generar propuestas que mantengan activo el movimiento económico durante estas semanas de junio y el mes de julio.

El desafío estará puesto en sostener el turismo interno, principal motor económico de la ciudad. Empresarios, comerciantes y autoridades confían en que la pasión futbolera pueda transformarse en una oportunidad. La apuesta es clara: sacar el Mundial a las calles y convertir a Villa Carlos Paz en uno de los grandes puntos de encuentro del interior del país para acompañar a la Selección Argentina.