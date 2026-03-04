Villa Carlos Paz: estiman que la temporada dejó un impacto económico de $449.000 millones

La temporada de verano dejó un promedio general de ocupación del 70% en Villa Carlos Paz y un impacto económico estimado en 449.000 millones de pesos, según el balance presentado por el municipio este miércoles frente a representantes del sector privado.

De acuerdo a los datos oficiales, enero registró una ocupación promedio del 74,15%, mientras que febrero cerró en 63,13%. El pico máximo se dio durante el fin de semana largo de Carnaval, cuando la plaza rozó el 95%. En total, se estimaron unos 450.000 arribos y más de 2,2 millones de pernoctes, con una estadía promedio de 5,4 noches.

El gasto promedio individual se ubicó en 201.942 pesos, en un contexto marcado por un consumo más selectivo y estadías más cortas. El informe turístico también destacó una tasa de fidelización del 68% y un índice de satisfacción de 4,8 sobre 5.

El intendente de Villa Carlos Paz, Esteban Avilés, remarcó que la ciudad trabaja con un “ Master Plan turístico vivo y permanente ”, que se actualiza de manera continua junto a instituciones intermedias, cámaras empresarias y equipos técnicos. “No es un plan estático; se revisa periódicamente con datos concretos que nos permiten tomar decisiones con mayor precisión”, afirmó.

El jefe comunal también subrayó que el índice de satisfacción alcanzado —4,8 puntos sobre 5— refleja no sólo el trabajo del Estado y los empresarios, sino el compromiso de la comunidad en su conjunto. “El producto turístico es integral. Desde quien atiende un comercio hasta quien gestiona un hotel, todos forman parte de la experiencia que vive el visitante”, señaló.

Avilés hizo hincapié además en el contexto económico nacional y aseguró que sostener niveles de ocupación competitivos en ese escenario es resultado de una estrategia sostenida en el tiempo. “No se trata sólo de cantidad de turistas, sino de calidad del servicio y de planificación permanente”, concluyó.

Por su parte, el secretario de Turismo Sebastián Boldrini detalló que el relevamiento se elaboró a partir de más de encuestas presenciales, monitoreo digital de tarifas y análisis de movilidad. "Vemos un turista más cuidadoso con el gasto, que compara precios y define sobre la marcha, pero que sigue eligiendo el destino”, afirmó.

Subrayó además la tasa de fidelización del 68%, datos que consideró clave para el posicionamiento del destino. “La fidelidad habla de confianza. Cuando casi siete de cada diez visitantes regresan, significa que la experiencia fue positiva”, sostuvo. Y, remarcó que el desafío hacia adelante es sostener el movimiento durante todo el año, diversificando productos y fortaleciendo la agenda de eventos, en un contexto económico que exige mayor eficiencia y creatividad en la promoción.

Un “Previaje Carlos Paz” para la temporada baja

En el tramo destinado a las entidades empresarias, la presidenta de la Asociación Hotelera y Gastronómica local, Carolina Sacilotto, puso el foco en la rentabilidad. Reconoció que el volumen de visitantes fue positivo, pero advirtió que el principal desafío fue sostener los márgenes en un contexto de aumento de costos y tarifas contenidas para mantener competitividad.

“Tuvimos movimiento y eso es importante, pero la rentabilidad fue muy ajustada. Muchos establecimientos sostuvieron precios para no perder mercado, mientras los costos siguieron subiendo”, destacó. También remarcó la necesidad de seguir trabajando en formalidad y reglas claras para equilibrar la competencia dentro del sector.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Turismo de Villa Carlos Paz, Cristian Metrebian valoró la articulación público-privada y señaló que el desafío ahora es sostener el nivel de actividad más allá del verano.

“El trabajo conjunto permitió sostener la plaza en un contexto complejo. Ahora tenemos que pensar en herramientas que nos ayuden a mantener el movimiento durante todo el año”, afirmó.

Un programa de beneficios

En ese sentido, Metrebian anticipó que el sector privado ya trabaja en propuestas concretas para fortalecer la temporada baja y mejorar la competitividad del destino frente a otros mercados nacionales. Y confirmó que la Cámara de Turismo avanza en el diseño de un programa de beneficios digitales inspirado en el modelo "Previaje", con el objetivo de incentivar el arribo de turistas durante los meses de menor movimiento.

La iniciativa contempla la creación de una plataforma online donde los visitantes deberán registrarse para acceder a una cuponera virtual con descuentos en alojamiento, gastronomía, excursiones y espectáculos.

La propuesta —que se encuentra en etapa de desarrollo— busca ofrecer beneficios concretos aplicables sobre consumos reales y podría incluir acuerdos con empresas de transporte terrestre e incluso aerolíneas, con el fin de fortalecer la conectividad y estimular escapadas durante otoño e invierno.

Desde el sector privado señalaron que el esquema apunta a cuidar el bolsillo del turista en un contexto de menor poder adquisitivo y estadías más cortas, una tendencia que también se reflejó en el último balance de temporada.

El programa, según adelantaron, no sería una acción puntual sino una herramienta permanente para sostener el movimiento turístico fuera del verano y distribuir la actividad económica a lo largo de todo el año.