Vernucci Moda regresa con su tradicional desfile a Villa Carlos Paz
Vernucci Moda regresa a Villa Carlos Paz este verano. Roberto Vernucci confirmó fecha, sede, entrada gratuita y una invitada especial.
Vernucci Moda es uno de los eventos de moda más emblemáticos de Villa Carlos Paz y este año regresa con su tradicional desfile para celebrar 18 ediciones consecutivas, una trayectoria que se sostuvo incluso durante los años de pandemia. La nueva presentación será el 9 de febrero, desde las 19.30, en el Espacio Mónaco, con entrada libre y gratuita.
“Se cumplen 18 años junto a la moda en Villa Carlos Paz”, expresó Roberto Vernucci, visiblemente orgulloso del camino recorrido y del vínculo sostenido con la ciudad, en los últimos años acompañado por su hija Lula Vernucci.
El productor explicó que, si bien el desfile no se realizó en enero como en otras temporadas, hubo un fuerte impulso para que el evento se concrete. “Fue el llamado del secretario de Turismo Sebastián Boldrini y del intendente Esteban Avilés. Me dijeron: ‘Roberto, lo tenés que hacer, es un clásico’”, contó.
El casting, realizado el domingo pasado en los Jardines Municipales, superó todas las expectativas. “Citamos a 18.30 y había más de 50 chicas. Fue tremendo”, relató. El evento, aclaró, mantiene su mirada inclusiva, una marca registrada de Vernucci Moda. “Es un desfile sin género. Pueden participar hombres, mujeres, de todo tipo y de toda talla”, subrayó, y confirmó que aún quedan algunos cupos disponibles para quienes quieran sumarse.
18° edición de Vernucci Moda
La edición 18 se desarrollará nuevamente en el Hotel Mónaco, al igual que el año pasado, un espacio que el productor destacó especialmente. “Es un lugar amplio, cómodo y muy lindo”, señaló.
Entre las novedades, Vernucci adelantó la presencia de artistas invitados y confirmó una primicia que promete convocar a gran público. “Flor Viña va a lanzar su disco nuevo acá, en Villa Carlos Paz. Será una verdadera revolución”, expresó.
Finalmente, renovó la invitación al público local y a los turistas a que asistan porque la entrada es libre y gratuita.