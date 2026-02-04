Vernucci Moda regresa con su tradicional desfile a Villa Carlos Paz

Vernucci Moda es uno de los eventos de moda más emblemáticos de Villa Carlos Paz y este año regresa con su tradicional desfile el lunes 9 de febrero.

Vernucci Moda es uno de los eventos de moda más emblemáticos de Villa Carlos Paz y este año regresa con su tradicional desfile para celebrar 18 ediciones consecutivas, una trayectoria que se sostuvo incluso durante los años de pandemia. La nueva presentación será el 9 de febrero, desde las 19.30, en el Espacio Mónaco, con entrada libre y gratuita.

“Se cumplen 18 años junto a la moda en Villa Carlos Paz”, expresó Roberto Vernucci, visiblemente orgulloso del camino recorrido y del vínculo sostenido con la ciudad, en los últimos años acompañado por su hija Lula Vernucci.

El productor explicó que, si bien el desfile no se realizó en enero como en otras temporadas, hubo un fuerte impulso para que el evento se concrete. “Fue el llamado del secretario de Turismo Sebastián Boldrini y del intendente Esteban Avilés. Me dijeron: ‘Roberto, lo tenés que hacer, es un clásico’”, contó.

El casting, realizado el domingo pasado en los Jardines Municipales, superó todas las expectativas. "Citamos a 18.30 y había más de 50 chicas. Fue tremendo", relató. El evento, aclaró, mantiene su mirada inclusiva, una marca registrada de Vernucci Moda. "Es un desfile sin género. Pueden participar hombres, mujeres, de todo tipo y de toda talla", subrayó, y confirmó que aún quedan algunos cupos disponibles para quienes quieran sumarse.

18° edición de Vernucci Moda La edición 18 se desarrollará nuevamente en el Hotel Mónaco, al igual que el año pasado, un espacio que el productor destacó especialmente. “Es un lugar amplio, cómodo y muy lindo”, señaló.