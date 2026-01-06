Villa Carlos Paz: vuelve una esperada promo para quienes compren entradas para ir al teatro

Una productora relanzó su promo de devolución del peaje Córdoba–Carlos Paz para quienes compren entradas y disfruten sus shows teatrales.

Ni media palabra, uno de los casi 30 espectáculos teatrales de Villa Carlos Paz que se suma a la promo de peaje gratis.

En plena temporada de verano en las sierras cordobesas, Pardo Producciones confirmó la renovación de una promo muy celebrada la temporada pasada por el público. Se trata de la devolución total del costo del peaje Córdoba–Villa Carlos Paz, ida y vuelta, para quienes compren en boletería sus entradas para ver los shows teatrales de esa productora en la ciudad.

El beneficio alcanza a casi espectáculos, tiene algunos requisitos y se obtiene de manera directa en las boleterías de los teatros. El espectador debe presentar el ticket del peaje correspondiente al mismo día en el que compra la entrada para la función, y se reintegra el costo completo del tramo de ida y vuelta.

Desde la productora explicaron que la iniciativa busca facilitar el acceso al teatro en un contexto económico complejo y, al mismo tiempo, impulsar la actividad cultural del verano cordobés, consolidando a Villa Carlos Paz como una de las principales plazas teatrales del país.

Además, destacaron que la promoción cuenta con cupos limitados, no es acumulable con otros beneficios y está sujeta a la capacidad de cada sala, por lo que recomendaron adquirir las entradas con anticipación. “Volvemos a levantar la barrera para que el público pueda disfrutar del mejor teatro del verano”, señalaron desde Pardo Producciones.

movimiento turístico en cordoba Obras comprendidas en la promo A través de un comunicado que se dio a conocer este martes, Pardo Producciones detalló las obras y las funciones que son comprendidas por la promo en Villa Carlos Paz.