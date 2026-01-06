Villa Carlos Paz: vuelve una esperada promo para quienes compren entradas para ir al teatro
Una productora relanzó su promo de devolución del peaje Córdoba–Carlos Paz para quienes compren entradas y disfruten sus shows teatrales.
En plena temporada de verano en las sierras cordobesas, Pardo Producciones confirmó la renovación de una promo muy celebrada la temporada pasada por el público. Se trata de la devolución total del costo del peaje Córdoba–Villa Carlos Paz, ida y vuelta, para quienes compren en boletería sus entradas para ver los shows teatrales de esa productora en la ciudad.
El beneficio alcanza a casi espectáculos, tiene algunos requisitos y se obtiene de manera directa en las boleterías de los teatros. El espectador debe presentar el ticket del peaje correspondiente al mismo día en el que compra la entrada para la función, y se reintegra el costo completo del tramo de ida y vuelta.
Te Podría Interesar
Desde la productora explicaron que la iniciativa busca facilitar el acceso al teatro en un contexto económico complejo y, al mismo tiempo, impulsar la actividad cultural del verano cordobés, consolidando a Villa Carlos Paz como una de las principales plazas teatrales del país.
Además, destacaron que la promoción cuenta con cupos limitados, no es acumulable con otros beneficios y está sujeta a la capacidad de cada sala, por lo que recomendaron adquirir las entradas con anticipación. “Volvemos a levantar la barrera para que el público pueda disfrutar del mejor teatro del verano”, señalaron desde Pardo Producciones.
Obras comprendidas en la promo
A través de un comunicado que se dio a conocer este martes, Pardo Producciones detalló las obras y las funciones que son comprendidas por la promo en Villa Carlos Paz.
- Pablito Castillo “La Risa que me parió”. Todos los martes a las 21.30. Teatro Holiday 1
- Ni Media Palabra. Todos los sábados a las 23.45, lo jueves a las 22 y los domingos a las 22. Teatro Holiday 1
- Camilo Nicolás “Es Por Ahí “. Todos los jueves a las 23.30, y domingos a las 22.Teatro Holiday 2
- La Konga. Todos los jueves a la 01:00 (medianoche). Teatro Luxor
- Oficial Gordillo “Choriando al Futuro”. Todos los Martes a las 21.30 y los miércoles a las 23.45. Teatro Luxor
- Épico “ Legendario”. Todos los sábados y domingos a las 21:30 en el Teatro Luxor
- Mariannella Carolini “ Despierta, Viví una Experiencia Transformadora”. Todos los Lunes a las 21:00, Teatro Holiday 2
- Ale Orlando y Hernán Sevilla “Los Iluminados”. Todos los Lunes a las 23.30. Teatro Holiday 2
- Pablo Alarcón y Claribel Medina “Es Complicado”. Todos los Martes a las 22.00. Teatro Holiday 2
- Los Gorky “Dumbo”. Desde el miércoles 7/1. Miércoles y jueves a las 20.30. Teatro Holiday 2
- Los Gorky “Tiburón”. Desde el viernes 9/1. Viernes a domingos a las 20.30. Teatro Holiday 2
- Carlita Dionisio y Mavi Lacovara “Humor de Madre”. Desde el miércoles 14/1. Todos los miércoles a las 22.30. Teatro Holiday 2
- Pablo Cordonet “Tengo Data, un Show con Demasiada Información”. Todos los lunes a las 22. Teatro Holiday 3
- Pablo Cunsolo “El Puente -Humor que Mejora tu Vida “. Todos los Martes y miércoles a las 22.30. Teatro Holiday 3
- Maxi González “Hipnosis, Mentalismo y Magia”. Desde jueves 8/1. Todos los jueves y viernes a las 22.30. Teatro Holiday 3.
- Facu Mazzei “Camaleón Rojo” (Atahualpa Yupanqui). Todos los lunes a las 22.00. Teatro Libertad
- Con Risas Vivir – Variette. Todos los lunes y martes a las 00.30. Teatro Libertad
- Broders Desde martes 6/1. Todos los martes a las 22. Teatro Libertad
- Cuentos y Canciones de María Elena Walsh. Todos los martes a las 20.00. Teatro Libertad
- Solcito Fijo “Verano con Solcito”. Desde miércoles 7/1. Todos los miércoles y jueves a las 20.30. Teatro Libertad
- Trum – Malambo. Todos los miércoles a domingos a las 23:45. Teatro Libertad
- Dinos Raperos vs. Héroes del Rock “ La Batalla”. Todos los viernes, sábados y domingos a las 20.30. Teatro Libertad
- Sueño de una Noche de Rock “Shakespeare nunca Soñó Así”. Desde jueves 8/1. Todos los Jueves a domingos a las 21.45. Teatro Libertad
- Monster Buu Band. Todos los lunes a las 20. Teatro Libertad
- Valentino Merlo. Viernes 16 de enero a las 23.45. Teatro Luxor
- Gato con Botas. Todos los domingos a las 20. Teatro Luxor
- Cuentos y Canciones de María Elena Walsh. Todos los viernes a las 20. Teatro Luxor
Desde la productora recordaron que la promoción ya se aplicó con éxito durante la temporada pasada, con una alta adhesión del público, lo que motivó su renovación en este verano.