Miguel Pardo habló de Nicolás Cabré como yerno y reveló cuánto pagó de la ceremonia de su hija Rocío

A horas del gran casamiento en Córdoba, Miguel Pardo, el reconocido productor teatral y padre de la novia, rompió el silencio sobre su yerno, Nicolás Cabré.

La cuenta regresiva terminó: a horas de la mega boda de Nicolás Cabré y Rocío Pardo en Córdoba, el productor teatral Miguel Pardo se convirtió en la estrella de la previa. El padre de la novia rompió el silencio y compartió en una charla con varios medios los detalles inéditos sobre su vínculo con el actor.

"Pegamos onda del día uno": Miguel Pardo sobre Nico Cabré La palabra de Miguel Pardo sobre la boda de su hija con Nico Cabré. Miguel Pardo confesó que la conexión con Cabré fue inmediata y sincera: "Pegamos onda del día uno". Lejos de la formalidad, el productor reveló que su relación es tan cercana que suelen tener encuentros a solas: "De hecho, por ahí nos escapamos los dos y nos vamos a tomar un café sin que sepa nadie. Tenemos nuestras charlas, más allá del laburo".

portada rocio pardo nico cabre Pardo no dudó en deshacerse en elogios hacia el actor, destacando su calidad humana: “Se ha integrado a la familia y lo hemos abrazado de una forma increíble porque es una excelente persona”. El productor fue más allá y definió al actor diciendo: “Hoy Nico es mi hijo político, mi hijo de corazón. Yo diría hermano menor, viste”.