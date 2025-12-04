Nicolás Cabré rompió el silencio con Intrusos tras su casamiento: "Esto es un paso más"

La esperada unión civil de la figura del espectáculo y la joven artista se concretó en Córdoba. El evento fue discreto, pero el actor compartió su profunda felicidad.

El reconocido actor, Nicolás Cabré, y la artista, Rocío Pardo, formalizaron su relación con una ceremonia en el Registro Civil de Villa Carlos Paz en Córdoba. Pese a los esfuerzos de la pareja por mantener el enlace en la más estricta reserva, el casamiento no pasó inadvertido para la prensa. La celebración íntima se llevó a cabo gracias a una gestión especial para abrir las puertas del registro en un horario poco habitual, un pedido facilitado por Miguel Pardo, el empresario teatral y padre de la flamante esposa.

La emoción de miguel pardo, el empresario teatral portada rocio pardo nico cabre El ambiente estuvo cargado de sentimientos, especialmente por parte del entorno familiar de la bailarina. El productor teatral Miguel Pardo, al ver a su hija dar este importante paso, compartió su alegría y confianza en la elección de su yerno. “Estoy muy emocionado porque se me va una nena, se me va una de mis nenas, pero se va bien, se va con un señor con todas las letras y estoy muy feliz que ellos estén tan felices”, declaró el empresario, destacando la calidad humana del actor.

Por su parte, Cabré se mostró inusualmente accesible y efusivo con los medios. Al ser consultado por Intrusos (América TV) sobre el significado de este momento, el actor reflejó la plenitud que siente junto a Pardo. “Fue lindo, es un lindo momento, es un momento con la familia, con los recuerdos. Nosotros somos felices y esto es un paso más desde el amor que nos tenemos”, expresó el intérprete, reafirmando que este paso formaliza un sentimiento profundo y consolidado.

La nueva vida de Nicolás Cabré junto a Rocío Pardo Nicolás Cabré habló con Intrusos luego de casarse con Rocío Pardo Nicolás Cabré habló con Intrusos luego de casarse con Rocío Pardo. Video: Intrusos (América TV) La pareja, que está a punto de conmemorar su segundo aniversario, compartió cómo su vínculo ha transformado su percepción del afecto. El actor enfatizó que, a través de esta relación con Rocío Pardo, descubrió una forma de querer completamente nueva e inesperada. “Fue un descubrir, siempre lo digo, no sabía que se podía amar de esta manera, que me podían hacer sentir así, no solo amado, bien amado. Estoy muy feliz”, confesó el protagonista, marcando un claro contraste con sus experiencias amorosas previas.