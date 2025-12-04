Preocupación por el estado de salud de Cacho Garay tras sufrir la amputación de los dedos de un pie
El representante legal del humorista mendocino reveló los serios problemas de salud que atraviesa y su estrategia en la causa por abuso sexual.
La situación judicial del conocido humorista Cacho Garay atraviesa un momento crítico, marcado por un delicado estado de salud que, según su abogado, "se va degradando" de forma constante. Los dos frentes, el bienestar físico y el proceso legal, se han vuelto difíciles de sobrellevar simultáneamente, tal como lo señaló el letrado Leonardo Pasccon.
El urgente deseo de Cacho Garay por un juicio oral
En medio de las acusaciones por violencia de género y abuso sexual, el artista tiene una postura definida: busca fervientemente un juicio oral y público. De acuerdo con las declaraciones del abogado a un medio local, su defendido anhela "demostrar su verdad" ante los tribunales y a la vista de todos. El humorista percibe la causa como el resultado de una supuesta "campaña en su contra".
Las medidas restrictivas vigentes que cuestiona el abogado del humorista
El representante legal puso en tela de juicio algunas de las imposiciones cautelares que aún rigen sobre su cliente. Entre ellas, mencionó la obligación de comparecer mensualmente a la Fiscalía para firmar y la expresa "prohibición de acercarse a su casa histórica". Pasccon calificó esta última medida como absurda, dado que la mujer que realizó la denuncia reside actualmente en Córdoba.
El panorama se torna sombrío. Los requerimientos judiciales, sumados al deterioro clínico que padece el actor tras la reciente cirugía que debieron realizar los especialistas para la amputación de todos los dedos de uno de sus pies, esto resultó ser una de las graves consecuencias de la diabetes que padece el humorista. Estas situaciones componen un escenario de doble presión que es muy complicado de sostener. El proceso por el cual Cacho estuvo detenido sigue generando consecuencias concretas y visibles en su calidad de vida y en su estado de salud.