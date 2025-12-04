Maxi López y Wanda Nara se filmaron bailando muy juntos y encendieron las redes: "Regresar"
La expareja sorprendió en las redes sociales con un clip que rápidamente se viralizó.
Wanda Nara y Maxi López se encuentran claramente en un gran momento luego de la escandalosa separación que tuvieron años atrás. La expareja se muestra muy feliz y unida por el bienestar de sus hijos, quienes están contentos de tener a su padre en el país.
La conductora de Telefe y el exfutbolista, que pronto va a viajar a Europa para acompañar a su mujer, quien dará a luz en las próximas semanas, compartieron un video donde estaban bailando muy juntos y, por supuesto, que se viralizó de inmediato.
Ambos disfrutaron de Canción para regresar, el nuevo éxito de Sebastián Yatra, quien hace pocos días fue el invitado estelar en MasterChef Celebrity y acompañó a los participantes en un desafío de comida colombiana. En el video, Maxi cantaba la parte de Yatra, mientras que Wanda Nara entonaba la letra de Belinda, acompañada por los gestos e intercambiando miradas sugerentes.
Wanda Nara y Maxi López sorprendieron con un baile en redes
En el final del clip, quienes ingresan a la habitación fueron nada más ni nada menos que Damián Betular y el propio Sebastián Yatra. El jurado de MasterChef se quedó bailando con Wanda Nara mientras que el cantante abrazó a Maxi López y estallaron en risa.