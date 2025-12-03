Se confirmó la fuerte decisión de Maxi López respecto a Daniela Christiansson: "Va a dejar a su mujer"

Entre los rumores que nacen por su reciente cercanía a Wanda Nara, y numerosos proyectos en el país; el exfutbolista tomó su decisión.

La transformación de Maxi López en este último año, ha sorprendido para bien. Gracias a su paso por MasterChef Celebrity y su acercamiento con Wanda Nara, le ha brindado una nueva popularidad en Argentina. Ahora, se enfrenta a una gran decisión: su esposa, la sueca Danielle Christianson, se encuentra en su país a la espera del nacimiento de su segundo hijo juntos.

Qué decidió Maxi López image Mientras el público se pregunta por qué el exfutbolista estira su estadía en el país, la información sobre su futuro familiar y laboral es lapidaria. Según trascendió en el programa de Moria Casán, el plan es el siguiente:

Danielle dará a luz a su hijo, que se llamará Lando, cerca del 27 de diciembre. Allí, Maxi viajará a Suecia únicamente para estar presente en el parto.

Maxi López y Daniela Christiansson están en pareja desde el 2014 Ella es sueca, modelo y tiene 31 años Maxi López y Daniela Christiansson están en pareja desde el 2014. Créditos: Archivo MDZ Luego, el exjugador tiene previsto volver a la Argentina para el final de MasterChef y concretar una nueva carrera en los medios. Se rumorea que ya tiene una propuesta para cubrir el Mundial del canal de streaming Olga.

La decisión implica que López dejará a su mujer sola en Europa con el recién nacido, priorizando su flamante rol de figura mediática. Danielle y el bebé solo viajarán a Argentina más tarde, cuando el niño esté más grande.