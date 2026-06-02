Mano a mano con Emanero: el detrás de escena del disco "Todo por un beso" y lo que tenés que saber sobre el show en Maipú

A pocos días de su esperado reencuentro con el público mendocino este 6 de junio en el Arena Maipú , Federico Giannoni, consagrado popularmente como Emanero, se sentó a conversar sobre el vertiginoso presente que atraviesa su carrera. Lo hizo impulsado por el reciente lanzamiento de Todo por un beso, su nuevo trabajo de estudio.

Todo por un beso se trata de un álbum compacto de poco más de treinta minutos escrito minuciosamente de principio a fin. En esta etapa, el músico consolida una faceta donde la ficción y la búsqueda de una profunda identificación de sus fanáticos se vuelven su principal motor compositivo. " Me gusta crear e imaginar historias ; no limitaría una canción a que tenga que ser cien por ciento basada en hechos reales", confiesa.

Dispuesto a darlo todo en el Arena Maipú, el músico promete un show amable y diseñado a la medida de su público actual.

Darle vida a este concepto discográfico significó romper con la estructura de singles que dominó su agenda los últimos tres años. El formato de sencillos, según explica, suele arrastrar a los artistas a una vorágine comercial donde todo lo que "sobra" se elimina de forma casi obligada para limpiar la pista bailable.

Con Todo por un beso, el compositor apostó por la madurez de las baladas y las letras en solitario.

La calma del álbum le permitió dar luz a baladas crudas y solitarias como "La traición" y "Me despido", piezas íntimas desprovistas de colaboraciones. No obstante, el proceso dejó una espina: una esperada grabación junto a Jorge Rojas debió ser descartada. "Llegamos a un lugar que a mí me gustaba mucho, pero a él no lo hacía feliz el resultado. A su pedido, no la sacamos", revela con genuino respeto.

Un pasado fuerte que pisa en su presente musical: la palabra de Emanero

Aunque la escena nacional lo ubica hoy como una parte fundamental en la exitosa unión de géneros y generaciones, Emanero esquiva el título de precursor. Mirando hacia atrás, reconoce que sus inicios en la música urbana estuvieron marcados por la timidez y el aislamiento creativo, un panorama que cambió gracias a la irrupción de figuras como Duki o Neo Pistea.

emanero-entrevista (1) El artista recordó sus comienzos en la música urbana y la falta de colaboraciones por timidez. LM Comunicación

"Esa ola llegó para decirle a mi generación, desde el ejemplo, que lo estábamos haciendo mal, que se podía hacer mejor", reflexiona de manera autocrítica. Para el cantante, los nuevos referentes de la música argentina fueron los encargados de enseñarles a todos que hay que sacar los miedos y no dejarse ganar por la inseguridad.

Esta evolución conceptual trajo consigo una drástica decisión para el espectáculo del Arena Maipú: la remoción de su histórico segmento de rap. Con una banda actual robustecida por vientos, acordeón y percusión orientados hacia un color tropical, Giannoni optó por "separar las aguas" para evitar desconexiones estéticas y priorizar la experiencia del público.

Todo sobre el show de Emanero en Mendoza

Día: sábado 6 de junio

Hora: 22 horas

Lugar: Stadium Arena Maipú

Entradas: Ticketek