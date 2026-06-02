Adrián Suar rompió el silencio tras el reencuentro con Araceli González y fue tajante: "Veníamos..."

El lunes por la noche se vivió un reencuentro totalmente inesperado entre Araceli González y Adrián Suar . La exmujer del actor y gerente de El Trece fue a presenciar la obra Sottovoce y allí compartió un momento junto a él y junto a Toto, su hijo en común.

Quien no formó parte de la salida familiar fue Fabián Mazzei, actual esposo de González , quien durante 2025 había manifestado fuertes críticas hacia Suar para defender a la actriz en medio de conflictos previos.

Adrián habló sobre este reencuentro con Araceli González y fue contundente: "Veníamos hablando y habíamos tenido una cena con Toto" . También destacó que fue la propia actriz quien impulsó la reconciliación y parece que las diferencias quedaron de lado tras años distanciados.

Rocío Robles, actual novia de Adrián Suar, habló también y dejó en claro que no se conocían personalmente con Aracelí y subrayó que "si Adrián está bien, yo estoy bien. La familia es la familia".

Captura de pantalla 2026-06-02 152822 Adrián Suar rompió el silencio. Foto: captura de video / América TV.

Por su lado, González dejó en claro que quedó "todo, todo resuelto. Eso quedó atrás, es otra vida". Esta frase no hizo más que confirmar que los conflictos tras la separación quedaron en el pasado.