Araceli González reveló su enojo con la producción de Mirtha Legrand

La actriz habló con Intrusos tras el llanto en el programa de la diva y contó el pedido que la producción no cumplió.

Araceli González fue noticia en los diferentes programas luego del llanto que le provocó recordar su relación con Adrián Suar. La situación pasó durante el programa de Mirtha Legrand, donde la diva le consultó sobre cómo se llevaba con el productor y ella se sinceró.

Ella subrayó en el inicio que "con Adrián, te lo digo con mucha tristeza, no me llevo, pero no por una elección mía". Además, entre lágrimas contó: "Es un hombre que amé con toda mi alma".

Tras esta situación, Araceli habló con Intrusos y se mostró disgustada con el accionar que tuvo la producción de Mirtha Legrand luego de esta situación: "Pedí que cortaran la parte que lloré pero no lo hicieron". Luego, agregó que para ella esta actitud "está mal".

También decidió comparar la visita que realizó a Mirtha con la entrevista junto a Mario Pergolini: "En lo de Pergolini me dijeron si 'hay algo que no te gustó que quieras que no salga' y dije que no y salió todo bien", reveló la artista.