Jésica Cirio volvió a ser noticia en los principales portales y programas luego de que Ángel de Brito anunció que está embarazada de tres meses y espera un varón. Esto se da en medio de su romance con Nicolás Trombino, su nuevo novio.

La modelo habló con Moria Casán sobre diversos temas y, por supuesto, que el embarazo fue uno de ellos. En medio de las declaraciones, reveló un detalle sobre la relación con Trombino que no pasó desapercibido.

"Nos conocimos hace menos de un año, me conoció en un momento donde yo estaba muy mal. Yo estaba con altos y bajos y él fue como muy de a poco y todo se fue dando ", comenzó contando Jésica Cirio .

Jésica Cirio sorprendió al revelar un dato sobre la relación con Nicolás Trombino: "No convivimos y..."

Además, sostuvo que "hoy en día no convivimos y tenemos una relación muy sana y muy tranquila. Por supuesto que yo en ese proceso terminando de curar todas mis heridas", cerró Cirio sobre la actualidad con su pareja.

Captura de pantalla 2026-04-22 102226 Jésica Cirio habló sobre su relación. Foto: captura de video / El Trece.

Respecto al bebé, la exconductora de Telefe contó que "no es que lo buscamos. Los dos estamos felices". La modelo confirmó que Nicolás Trombino no ha tenido pareja y que tiene un hijo de 21 años, así que ya sabe lo que es la paternidad.