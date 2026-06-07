El emotivo homenaje de Los Caligaris al Indio Solari en su show en Buenos Aires: mirá las joyitas de la noche

Los Caligaris presentaron en Buenos Aires su nuevo álbum, “Caligaris Sí” , en una noche mágica, inolvidable y festiva, fiel a su esencia. La mítica banda cordobesa, conocida por fusionar rock, ska y cuarteto, repasó sus más grandes hits, le rindió homenaje a figuras emblemáticas de la historia musical de nuestro país e interpretó, por primera vez, sus nuevos temas de la mano de invitados estelares.

El lugar elegido para llevar a cabo el ya característico show con espíritu circense fue el Club Museum , ubicado en el centro del barrio porteño de San Telmo. Desde temprano, cientos de fanáticos se acercaron para encontrarse con los artistas y vivir la previa del show con mucha emoción.

Pasadas las 21 del sábado, el club se vio repleto de personas listas y ansiosas por vibrar -y brindar-, una vez más, al ritmo de Los Caligaris. Con mucho color y energía, a las 21:30, Los Caligaris salieron a escena para interpretar “Mala Junta”, el tema que grabaron junto a La K'onga y Neto Peña para el nuevo álbum.

Luego, fue el turno de “Con Vos” para enternecer a los presentes y calentar los motores para lo que seguía. Es que, al escuchar los primeros versos de “Nadie es Perfecto”, Museum estalló al ritmo de aquella canción que se volvió imprescindible en el cancionero festivo nacional.

Enseguida, sonaron Voy a Volver y la nueva colaboración con la mexicana Paty Cantú: “Viento a tu Favor”. De esta forma, Los Caligaris supieron mantener la energía bien arriba a lo largo de todo el show, fusionando el repertorio entre sus hits y los nuevos temas del álbum que representa la filosofía de la banda: la positividad a pleno y el decirle a todo que sí.

El show continuó con un sentido homenaje a la inolvidable Gilda, uno de los momentos más celebrados de la noche. La fiesta siguió con "Quereme Así", uno de los éxitos de Los Caligaris junto a Los Auténticos Decadentes, esta vez, interpretada en escena de la mano de Benjamín Amadeo -artista con el que colaboraron para “Hoy Flasheaba”, parte del último álbum-.

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Kilometros - Los Caligaris

Benja se sumó al escenario para aportar su carisma y generar uno de los momentos más emotivos de la noche. Es más, fue el primero de los invitados en prenderse al juego de embocar al aro en vivo.

Más tarde, el escenario volvió a encenderse con "Estanciera" y "El Reloj Me Miente", junto a Justo Fernández, cantante de Silvestre y La Naranja. La colaboración fue recibida con una ovación por parte del público, que acompañó cada verso y celebró el encuentro de dos generaciones de artistas unidos por la música.

Entre saltos, baile y una energía que no dio respiro, sonaron también "Quiero Cumbia", "Montaña" y "Frijoles", reafirmando la esencia de una banda que hace de la alegría una bandera.

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Asado Y Fernet - Los Caligaris

Luego fue el turno de "Razón", junto a Olivia Wald, una interpretación que aportó sensibilidad y frescura a una noche cargada de emociones. Es más, la artista anunció que se vienen dos colaboraciones junto a Los Caligaris y que, una de ellas, formará parte de la versión delux de Caligaris Sí.

Promediando el tramo final del show, Los Caligaris sorprendieron con un homenaje al Indio Solari, al interpretar en vivo la intro de “Ji Ji ji” pero al ritmo del cuarteto que los caracteriza. En ese momento, los presentes no dudaron en formar un increíble pogo, que permaneció hasta el fin de la noche.

Enseguida, fue el turno de "Asado y Fernet", que convirtió al Museum en una verdadera celebración colectiva, con brindis improvisados, abrazos y miles de voces cantando al unísono.

Cuando parecía que la noche llegaba a su fin, la banda redobló la apuesta “Kilómetros” y "Todos Locos", desatando una última explosión de energía. Sin embargo, todavía quedaba un capítulo más. Tras retirarse brevemente del escenario, Los Caligaris regresaron para el bis con "Que Corran" junto a Daniel “Piti” Fernández de La Franela, un cierre perfecto para una velada que tuvo todos los ingredientes que caracterizan a la banda: música, humor, emoción, amistad y una conexión única con su público.

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Los Caligaris en Museum Los Caligaris hicieron vibrar a cientos de fanáticos en Museum. Federico Etienot/MDZ

Los Caligaris, Juan Taleb Juan Taleb, cantante y compositor de Los Caligaris. Agustina Castro/MDZ

Los Caligaris, Martín Pampiglione, Juan Taleb Martín Pampiglione y Juan Taleb, los frontmans de Los Caligaris. Agustina Castro/MDZ

Los Caligaris, Martín Pampiglione Martín Pampiglione, cantante, compositor y fundador de Los Caligaris. Agustina Castro/MDZ

Los Caligaris y Olivia Wald Los Caligaris y Olivia Wald interpretaron en vivo "Razón" y anunciaron dos nuevas colaboraciones. Los Caligaris

Los Caligaris Los Caligaris hicieron vibrar Museum con su show festivo. Los Caligaris

El Guasón también disfrutó el show de Los Caligaris en Museum. El Guasón también disfrutó el show de Los Caligaris en Museum. Los Caligaris