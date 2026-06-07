El asesinato de Agostina Vega sigue conmocionando a toda la provincia de Córdoba y la investigación se encuentra avanzando fuertemente. En la mesa de Mirtha Legrand hablaron sobre el tema y Mauro Szeta estalló al hablar sobre el femicidio.

Claudio Barrelier permanece internado bajo estrictas medidas de seguridad en el hospital modular del complejo penitenciario de Bouwer. Según información publicada por el diario local La Voz, el hombre de 34 años continúa recibiendo asistencia psiquiátrica y controles permanentes.

Mauro Szeta decidió ser contundente a la hora de hablar sobre el crimen y subrayó que era "evitable si dejaban preso a Claudio Barrelier por el ataque anterior" . Además, dejó en claro que hay "una complicidad judicial para que esto pase" .

Mauro Szeta estalló en la mesa de Mirtha Legrand tras el crimen de Agostina Vega: "Complicidad judicial"

Barrelier fue imputado por homicidio agravado por violencia de género (femicidio) tras confirmarse en la autopsia que Agostina Vega murió por asfixia mecánica y, previamente, fue víctima de abuso sexual.

Captura de pantalla 2026-06-07 110845 Mauro Szeta fue tajante al hablar del femicidio de Agostina Vega. Foto: captura de video / El Trece.

En las últimas horas fue detenido Osvaldo Fassetta, amigo del único detenido por el asesinato de Agostina. El hombre vivía en una habitación en la planta baja de la propiedad ubicada en Juan del Campillo 878.