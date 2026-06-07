Último adiós: el nuevo comunicado de la familia del Indio Solari en medio del velorio

El Indio Solari murió este viernes a los 77 años en su vivienda y su último adiós se está desarrollando en Villa Domínico.

La muerte del Indio Solari conmocionó al mundo del rock nacional y también a todos sus fanáticos. El cantante fue encontrado por su cuidadora en las inmediaciones de la pileta y minutos después confirmaron su fallecimiento.

El periodista Rolando Barbano confirmó en América Noticias los resultados de la autopsia: "Sufrió un ACV hemorrágico que le hizo perder la vida de manera inmediata". También dejó en claro el comunicador que no "hubo ahogamiento".

Tras un velorio íntimo, la familia trasladó el cuerpo a Villa Domínico para que los fans se acerquen a despedir a su ídolo. En medio del velorio, los familiares compartieron un nuevo comunicado.

El comunicado de la familia del Indio Solari en medio del velorio Captura de pantalla 2026-06-07 120739 Aseguraron que habrá tiempo para que todos puedan despedirse del Indio Solari. Foto: Instagram / @indiosolarioficial.

"La despedida al Indio ya comenzó. Todo el mundo está peregrinando en paz hasta donde él espera y dejándole ofrendas, cantos, aplausos y lágrimas. Habrá tiempo para que nadie se quede sin su adiós", dejando en claro que todas las personas que se acerquen hasta allí puedan despedirlo.