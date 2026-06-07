"La última misa": las imágenes de la despedida al Indio Solari en Villa Domínico
En medio de la tristeza por la muerte del Indio Solari, los fanáticos se reunieron una última vez para despedir al artista en el Polideportivo José María Gatica.
Este domingo, miles de fanáticos de Carlos Alberto “Indio” Solari llegaron desde distintas partes del país hasta el Polideportivo José María Gatica, en Villa Domínico, para despedir al histórico artista. Aunque estaba previsto que las puertas se abrieran a las 11, el ingreso comenzó una hora antes debido a la gran cantidad de personas que se acercaron al lugar.
Según las estimaciones, la fila llegó a extenderse unas 15 cuadras. La familia del músico había anticipado que el velatorio se realizaría “hasta que haga falta” y pidió que “nadie pierda su oportunidad de decirle adiós”. Entre los fanáticos, muchos definieron la despedida como “la última misa ricotera”.