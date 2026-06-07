"La última misa": las imágenes de la despedida al Indio Solari en Villa Domínico

Este domingo, miles de fanáticos de Carlos Alberto “Indio” Solari llegaron desde distintas partes del país hasta el Polideportivo José María Gatica, en Villa Domínico, para despedir al histórico artista. Aunque estaba previsto que las puertas se abrieran a las 11, el ingreso comenzó una hora antes debido a la gran cantidad de personas que se acercaron al lugar.