Luego de tres meses de distanciamiento y fuertes rumores de posible regreso de la querida pareja, la actriz rompió el silencio sobre el vínculo.

Griselda Siciliani se encuentra con la gira de prensa por el estreno de la última temporada de Envidiosa, la serie que la sigue catapultando como una gran actriz argentina. Pero, más allá de su exitoso presente laboral, era inevitable que las preguntas se dirigieran al tema que fue motivo de escándalo hace meses atrás: su estado civil y los fuertes rumores de una vuelta con Luciano Castro.

A tan solo un mes de la escandalosa ruptura, que trajo consigo la internación del actor y la tremenda polémica por los chats del famoso "Hola guapa", la actriz decidió ponerle los puntos a las especulaciones.

¿Qué dijo Griselda sobre Castro? Embed - ¿Reconciliación o corte definitivo? Griselda Siciliani despejó todas las dudas sobre su relación con Luciano Castro

En un mano a mano con el ciclo Los Profesionales con Flor, Griselda no anduvo con vueltas y desmintió categóricamente cualquier tipo de acercamiento con su ex. "No es verdad que nos reconciliamos con Luciano, pero estoy muy bien", soltó sin especulaciones ni vueltas.

Lejos de dejar una ventana abierta para el amor, la protagonista dejó en claro que el vínculo está completamente congelado. "No seguimos hablando, pero lo mejor siempre. Estamos separados ya hace un tiempo largo", aseguró la actriz. Aunque intentó mantener la compostura, se la notó bastante incómoda al tener que responder nuevamente sobre su vida privada y su antigua relación.