Qué hacer en Mendoza este domingo: la guía definitiva para disfrutar el último día de la semana
¿Tenés ganas de hacer algo este fin de semana? Seguí scrolleando esta nota y enterate de todo aquello imperdible que hay para hacer en Mendoza.
Mendoza es una de las sedes más importantes del país en lo que refiere a oferta cultural. Los teatros, estadios y plazas se suman cada semana a la agenda de MDZ Show con una opción diferente para que los mendocinos se diviertan de acuerdo a sus propios gustos.
En esta nota, podrás encontrar los eventos disponibles en distintos puntos de la provincia que se desarrollarán este domingo 7 de junio. Tomá nota y no te quedes en casa.
¿Qué hacer este domingo en Mendoza?
- Vengo de los 80: es una comedia entrañable, inteligente y con mucho ritmo. Es el mapa sentimental de una generación. El humor funciona como lupa para entender nuestros hábitos actuales.
Dónde: Teatro El círculo (Olegario Victor Andrade 510 - 2do. Piso, Ciuda)
Horario: 20:00 horas
Entradas: $30.000 en este link
- El Pirata Diente de Lata: El Pirata Diente de Lata pierde su esperada carta de amor en alta mar; entre risas y enredos, los más chicos deberán ayudarlo a recuperarla de un misterioso tripulante.
Dónde: Nave UNCuyo (Maza 250, Ciudad)
Horario: 17:30 horas
Entradas: $8.000 en este link
- Pablito Castillo con La risa que me parió: El show recorre su vida, su historia y sus personajes más icónicos como La Pelo y el Sugar en diversos cuadros de humor que harán descostillar de risa y emocionar desde los más pequeños hasta los más grandes.
Dónde: Cine Teatro Roma (Av. Hipólito Yrigoyen 280, San Rafael)
Horario: 20:30 horas
Entradas: a partir de $30.000 en este link