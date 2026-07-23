Hockey sobre patines: Mendoza recibe a sus figuras que brillan en Europa en una fiesta única

El hockey sobre patines mendocino vivirá este domingo 26 de julio una jornada muy especial. El Club Petroleros YPF abrirá sus puertas para recibir una verdadera fiesta del deporte sobre ruedas, donde los grandes protagonistas serán varios de los jugadores mendocinos que hoy desarrollan sus carreras en las principales ligas de Europa.

La actividad comenzará a las 17 horas con el encuentro femenino entre Star Mendoza e IMPSA , mientras que el plato fuerte llegará con el duelo de varones entre la Selección de Mendoza y Star Mendoza , un equipo conformado por talentos mendocinos que actualmente brillan en el Viejo Continente.

La Selección de Mendoza ya tiene a sus convocados

El cuerpo técnico encabezado por Néstor Perea y Daniel Micheli confirmó la nómina de jugadores que representarán a Mendoza.

Mauricio Aranda (Club Italia)

Nicolás Rivero (Palmira)

Jugadores

Nahuel Silvestri (Talleres)

Joaquín Vargas (Murialdo)

Juan Ignacio Guerrero (San Martín)

Francisco Nardi (Murialdo)

Marcio Sisti (Club Italia)

Mateo Lucero (Club Italia)

Marcos Rivero (Palmira)

Valentino Crocce (Palmira)

Las estrellas que vuelven de Europa

Del otro lado estará Star Mendoza, un combinado que reunirá a varios de los jugadores mendocinos que actualmente compiten en las ligas más importantes del mundo.

Los confirmados son:

Valentín Grimalt

Lucas Martínez

Juli Tamborindegui

Juani Lucero

Fran Torres

Conrado Piozzini

Facu Navarro

Valentino Marzonetto

Será una oportunidad única para volver a ver en acción a jugadores formados en Mendoza que hoy representan al hockey provincial en el máximo nivel internacional.

Entradas y cronograma

La jornada comenzará a las 17:00 en el Club Petroleros YPF.

Programa de partidos

17:00: Star Mendoza vs. IMPSA (Femenino)

Star Mendoza vs. IMPSA (Femenino) A continuación: Selección de Mendoza vs. Star Mendoza (Masculino)

Las entradas generales tendrán un valor de $5.000, mientras que los menores de 12 años y los jubilados ingresarán sin cargo.

Con figuras internacionales, jugadores de la selección provincial y dos encuentros de primer nivel, Mendoza volverá a demostrar por qué sigue siendo una de las grandes capitales del hockey sobre patines argentino.