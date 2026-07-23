Nicolás Otamendi le dijo adiós a la Selección argentina: "El destino quiso que mi último partido sea una final"

El flamante central de River Plate le puso fin a su carrera con la celeste y blanca tras la final perdida con España. El emotivo video que compartió en sus redes sociales.

Nicolás Otamendi puso fin a una etapa histórica con la camiseta de la Selección argentina. A través de un emotivo mensaje publicado en sus redes sociales, el flamante defensor de River Plate confirmó su retiro del combinado nacional y se despidió luego de haber disputado la final del Mundial 2026, que marcó su último encuentro con la Albiceleste.

"Hoy me toca escribir las palabras más difíciles de toda mi carrera", comenzó el futbolista en una extensa carta en la que repasó su recorrido con la Selección argentina y expresó el orgullo que sintió por representar al país. "Soñé de muy chico vestir la camiseta de la Selección Argentina. Fue el privilegio más grande que me dio el fútbol. La defendí con el alma, con orgullo y con la responsabilidad de saber lo que significa para millones de argentinos", escribió.

El video que publicó con el anuncio Otamendi también hizo referencia a la derrota en la final del Mundial 2026, donde Argentina cayó ante España, y destacó el esfuerzo del plantel. "El destino quiso que mi último partido fuera una final del mundo. No fue el resultado que queríamos, pero me voy con la cabeza en alto de que este grupo lo intentó hasta el último segundo", sostuvo.

En otro tramo del mensaje, el defensor remarcó que se marcha con la tranquilidad de haber entregado todo en cada convocatoria. "Nunca me guardé una gota de esfuerzo, nunca dejé de creer y nunca dejé de sentir esta camiseta como el mayor honor de mi vida", afirmó.

El experimentado zaguero también dedicó un especial agradecimiento a los hinchas argentinos y a su familia. "Gracias al hincha argentino por el amor incondicional, por cada bandera y por cada canción. Ustedes hicieron que cada vez que sonara el himno sintiéramos que no éramos once jugadores, sino millones defendiendo un mismo sueño", expresó. Además, reconoció el apoyo de sus seres queridos durante toda su carrera: "Este camino jamás lo recorrí solo; cada paso lo dimos juntos".