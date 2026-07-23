Mundial bajo sospecha: investigan dos partidos de España por posibles arreglos con apuestas deportivas

Un organismo internacional detectó movimientos atípicos vinculados a apuestas durante la fase de grupos del Mundial. FIFA aseguró que no encontró manipulación.

El duelo entre España y Cabo Verde es uno de los partidos sospechados del Mundial 2026.

La consagración de España en el Mundial 2026 quedó envuelta en una polémica inesperada. Dos encuentros de la fase de grupos disputados por la Furia Roja aparecen dentro de un listado de siete partidos que despertaron sospechas por posibles irregularidades vinculadas a apuestas deportivas y que ahora son objeto de análisis.

Según informó el medio inglés The Athletic, el Group of Copenhagen, una red internacional dedicada a la prevención y detección de manipulaciones en eventos deportivos, identificó siete situaciones ocurridas durante la Copa del Mundo que consideró llamativas y solicitó explicaciones a la FIFA.

Los dos partidos de España que investigan por posibles irregularidades en apuestas España muestra todo su potencial ante Arabia Saudita. EFE Entre esos casos aparecen dos relacionados con España. El primero estuvo vinculado a una fuerte acumulación de apuestas en la plataforma Polymarket sobre la posibilidad de que el seleccionado español no derrotara a Cabo Verde. El segundo se produjo durante la goleada frente a Arabia Saudita, cuando una extensa revisión del VAR derivó en la anulación de un gol convertido por Ferrán Torres.

Ambos episodios fueron catalogados como "alertas amarillas", una categoría que se activa cuando se detectan movimientos inusuales, rumores o comportamientos atípicos en los mercados de apuestas. Sin embargo, este nivel no implica necesariamente la existencia de manipulación ni constituye una prueba de arreglo de partidos. Esta en la segunda categoría más "leve" en un sistema de cuatro niveles: verde (normalidad), amarilla (levemente elevada), naranja (elevada) y rojo (alerta máxima).

El análisis de un especialista y la respuesta de la FIFA Las alertas también alcanzaron a una apuesta sobre la posible participación de Folarin Balogun con Bélgica, realizada el mismo día en que fue expulsado ante Bosnia Herzegovina y antes de que se anulara su sanción. EFE Christian Kalb, especialista y excolaborador del Group of Copenhagen, explicó que este tipo de alertas pueden tener múltiples explicaciones. "Hay muchas razones que pueden justificar movimientos extraños en las cuotas o en la liquidez de las apuestas sin que exista manipulación", señaló al medio británico.